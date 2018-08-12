Под Логойском молодой водитель на Toyota вылетел в кювет и опрокинулся 2 12.08.2018, 19:24

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Погиб 14-летний ребенок.

В Логойском районе Toyota вылетела в кювет и опрокинулась, погиб 14-летний ребенок. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Смертельная авария произошла 11 августа, около 03.30, на 30-м километре трассы Жодино — Дениски вблизи деревни Силичи. 18-летний житель Логойска, управляя Toyota Auris, на закруглении дороги влево не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП тяжелые травмы получил 14-летний минчанин, который ехал на заднем сиденье. Ребенка доставили в больницу, где в 14.00 он умер. Водитель Toyota получил травмы и был госпитализирован.

— Автолюбитель не был пристегнут ремнем безопасности, несмотря на то, что двигался в темное время суток в условиях ограниченной видимости. Водительское удостоверение категории С, АМ он получил всего два месяца назад. Права управления легковым автомобилем не имел, — добавили в ГАИ.