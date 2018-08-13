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В Ганцевичском районе после прививки умер двухмесячный ребенок

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  • 13.08.2018, 19:26
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двухмесячного ребенка, сообщил tut.by официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла 13 августа в Ганцевичском районе. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован вызванной бригадой скорой помощи. К сожалению, спасти малыша не удалось.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены необходимые экспертные исследования. Изъяты медицинские документы и препараты.

Как пояснил главный врач «Ганцевичской ЦРБ» Вадим Сошко, прививку осуществлял медработник Огаревичской амбулатории, который выезжал для осмотра детей и процедуры на ФАП в деревню Большие Круговичи.

«Мы сами все в шоке, что такое случилось. Прививки детям всегда дают опытные медработники, как того требуют нормы Минздрава. И в этот раз прививку ребенку давал медработник, который проработал 30 лет, и никогда никаких не было нареканий. Ребенок абсолютно здоровый был… Что случилось — это должны уже установить эксперты», — цитирует медика «Ганцавiцкi час».


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