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Геннадий Федынич о «деле РЭП»: Ребята, куда это годится? Это ни в какие ворота не влазит

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  • 14.08.2018, 8:44
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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ
ФОТО: «САЛІДАРНАСЦЬ»

Лидер независимого профсоюза прокомментировал внезапный перерыв в судебном заседании.

Лидер РЭП Геннадий Федынич считает, что одной из причин перерыва является то, что суд закончил рассматривать вещественные доказательства, пишет praca-by.info:

– Больше никаких вещдоков, которые относились бы к 2011 году, в деле нет. Во-вторых, суд, как вы помните, поручал прокуратуре разобраться с давлением на свидетелей, которые отказались от первоначальных показаний. С этими свидетелями работала прокуратура, и без документов с выводами прокуратуры не может строиться приговор.

Свидетелей по Делу профсоюзов, которые заявили о давлении на них во время следствия, увезла милиция

Лидер независимого профсоюза полагает, что судебный процесс подошел к концу:

– Еще будет время для прений, для заявления ходатайств; но я думаю, что суд вполне может закончиться 15 августа, в крайнем случае – 16. Судья, вероятно, взяла себе время, чтобы написать обвинительное заключение.

Геннадий Федынич подчеркнул, что судья во время судебного разбирательства не проявляла предвзятости:

– Ведет процесс достаточно адекватно: какие-то ходатайства принимает, какие-то – отклоняет, где-то обвинителей ставит на место, где-то – защитников. Но дает всем высказаться. Претензий к ведению судебного разбирательства у меня нет. Вопрос в другом: если бы была доказательная база, которую нельзя подвергнуть сомнению, то суд давно бы уже закончился, в течение недели.

Председатель РЭП не согласен с утверждением, что профсоюз воспользовался судом, чтобы устроить себе публичную кампанию в СМИ:

– Они сами: УДФР, следственные органы – устроили эту кампанию! Следствие продемонстрировало свою некомпетентность и непрофессионализм. Ближайшие примеры: часть файлов не открывается, целые диски на суде не открываются; разрешение о прослушке дано на 15.07, а меня прослушивают 06.07, и в суде этот документ зачитывают! Ребята, куда это годится? Это же ни в какие ворота не влазит.

Геннадий Федынич основной чертой Дела профсоюзов считает то, что это – дело не о коммерческом преступлении:

– И самое главное: ни гособвинение, ни Следственный комитет, ни судья – они вообще не понимают природу работы профсоюза, в том числе и на международном уровне. Одно дело – когда ты задержал коммерсанта, не уплатившего налоги. А здесь совершенно другие процессы, другие взаимосвязи! Ни неуплаты налогов, ни воровства здесь нет. Вести суд по шаблону здесь не получится.

Геннадий Федынич утверждает, что профсоюзу РЭП вменяют в вину именно то, что составляет основу его деятельности:

– Мы проводили семинары – и будем проводить; будут приезжать люди: это профсоюзная солидарность. Обучающие семинары должны проводиться, потому что профсоюз РЭП хотя бы частично закрывает брешь, которую создало государство в отношении своих граждан. Потому что правовая неграмотность – повсеместна, а государство никак не обучает людей, чтобы они знали хотя бы свои трудовые права. Никто же не будет читать Трудовой кодекс – нужна государственная политика. Государство не обучало людей их правам. А профсоюз РЭП – обучал, и это вменяется ему в вину.


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