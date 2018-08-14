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Брестчанка изобрела овощехранилище с доходностью в $300 тысяч в год

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  • 14.08.2018, 9:21
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Фото: «Вечерний Брест»

Управлять сложной системой можно с помощью обычного смартфона.

16-летняя брестчанка Вера Монина окончила областной лицей с медалью. И уже с первого курса ей обеспечена работа в Брестском технопарке, где сейчас она — одна из участниц бизнес-инкубатора. А попала туда Вера благодаря своей инновационной разработке «Универсальное хранилище сельскохозяйственной продукции», пишет «Вечерний Брест».

— Существует много способов хранить овощи, начиная с погреба, которым пользовались бабушки и дедушки, и заканчивая современными газовыми хранилищами, которые, по моей информации, стоят около 1 млн долларов. Я же создала компактное универсальное хранилище для овощей, ягод и фруктов, которое обойдется значительно дешевле.

Разработка представляет собой небольшие прозрачные ПЭТ-купола с поддоном, из которого через баллончики подается газовая смесь — углекислый газ, кислород и азот:

— Эта смесь абсолютно безвредна и уже давно применяется для сохранности свежести овощей и фруктов. Согласно опытам, срок хранения яблока в этой газовой смеси увеличивается с 4 месяцев до 10, винограда — с 3 до 6 месяцев.

Подобные хранилища с газовой смесью уже применяются в мире. Инновационность разработки Веры в том, что она предлагает компактное хранилище с автоматизированной системой, управлять которой можно с помощью приложения на смартфоне.

— Через приложение пользователь сможет установить конкретные время и объем подачи газа, повысить влажность в контейнере… Там можно создать все необходимые условия для определенного плода. Хоть рассаду выращивай! — поясняет Вера.

Пока что программа проходит тестирование.

— Свободного времени у меня практически нет. Если мне удается поспать в электричке — я счастлива! Домашнюю работу по учебе, бывало, делала в поезде. Так и живем. И это классно! Я не знаю, как может быть по-другому. Иначе жизнь будет скучной. Чем меньше у меня времени — тем я более счастливый человек, — говорит выпускница лицея.

Доходность проекта — до 600 000 рублей в год

Проект хранилища имеет все шансы перерасти в успешный бизнес. Всего разработано 5 хранилищ разных размеров.

— В небольшом по объему куполе высотой до 30 см можно хранить свежайшие овощи и фрукты в красивой и функциональной упаковке. Но когда купол откроют — газ выйдет и сам контейнер можно использовать как угодно. А есть контейнеры, в которых поддон больше, и в него помещаются баллончики с газом. Это уже хранилища для многократного использования, — рассказывает Вера Монина.

В первую очередь девушка планирует предлагать свою разработку отелям, ресторанам и кафе, которые заинтересованы в том, чтобы для своих посетителей готовить блюда из свежих продуктов. Экономическая выгода будет достигаться за счет обслуживания — замены газовых баллончиков. Расчетная доходность — 600 000 рублей в год (это, между прочим, 300 000 долларов!).

— По поводу универсального хранилища со мной уже разговаривал представитель сети кофеен. Его эта разработка заинтересовала, и он предложил посодействовать развитию моего проекта, — говорит Вера.

Хранилище для овощей — инновация XXI века

Идею проекта компактного универсального хранилища, как признается Вера, ей в январе 2017 года подарил преподаватель центра технического творчества:

— Была лишь идея без какой-либо конкретики. И уже над ней я стала самостоятельно работать для участия в конкурсе «Техноинтеллект». Сейчас считаю проект полностью своим, потому что провела с ним много времени и изменила в нем практически все.


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