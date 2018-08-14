Названы самые ожидаемые сериалы этой осени
- 14.08.2018, 10:27
Каждый найдет жанр для себя.
Издание The Guardian (перевод — nv.ua) назвало самые ожидаемые драматические сериалы, премьеры которых назначены на осень 2018 года.
Жажда странствий (Wanderlust)
Премьера: конец августа, BBC One
«Смелая нетрадиционная семейная драма, первый хедлайнер впечатляющего осеннего списка ВВС».
Телохранитель (Bodyguard)
Премьера: конец августа, BBC One
«Гоните воспоминания о Кевине Костнере и Уитни Хьюстон в фильме 90-х с таким же названием. Это кино будет иметь больше напряжения и намного меньше баллад».
Убивая Еву (Killing Eve)
Премьера: сентябрь (второй сезон), BBC One и BBC Three
«Подрывной и остроумно написанный сериал».
Ярмарка тщеславия (Vanity Fair)
Премьера: сентябрь, ITV
«Свежая, смешная интерпретация викторианской истории Уильяма Теккерея, спродюсированная совместно с Amazon».
Маньяк (Maniac)
Премьера: 21 сентября, Netflix
«Это будто Легион объединили с Черным зеркалом».
Джентльмен Джек (Gentleman Jack)
Премьера: октябрь, BBC One
«Драма рассказывает необычную историю землевладелицы, искательницы приключений, предпринимательницы и интеллектуалки 19-го века Энн Листер.
Black Earth Rising
Премьера: октябрь, BBC Two
«[Режиссер] обращается к отношениям Запада с современной Африкой и преследованию международных военных преступлений».
Война миров (The War of the Worlds)
Премьера: октябрь, BBC One
«Первый масштабный пересказ классической фантастической истории Герберта Уэллса».
Романовы (The Romanoffs)
Премьера: 12 октября, Amazon Prime
«Сериал рассказывает восемь отдельных современных историй о людях со всего мира, которые считают себя потомками русской королевской семьи».
Отверженные (Les Misérables)
Премьера: ноябрь, BBC One
«Блестящая новая версия классического сентиментального романа Виктора Гюго, адаптированная королем корсетов Эндрю Дэвисом».