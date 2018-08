Названы самые ожидаемые сериалы этой осени 14.08.2018, 10:27

Каждый найдет жанр для себя.

Издание The Guardian (перевод — nv.ua) назвало самые ожидаемые драматические сериалы, премьеры которых назначены на осень 2018 года.

Жажда странствий (Wanderlust)

Премьера: конец августа, BBC One

«Смелая нетрадиционная семейная драма, первый хедлайнер впечатляющего осеннего списка ВВС».

Телохранитель (Bodyguard)

Премьера: конец августа, BBC One

«Гоните воспоминания о Кевине Костнере и Уитни Хьюстон в фильме 90-х с таким же названием. Это кино будет иметь больше напряжения и намного меньше баллад».

Убивая Еву (Killing Eve)

Премьера: сентябрь (второй сезон), BBC One и BBC Three

«Подрывной и остроумно написанный сериал».

Ярмарка тщеславия (Vanity Fair)

Премьера: сентябрь, ITV

«Свежая, смешная интерпретация викторианской истории Уильяма Теккерея, спродюсированная совместно с Amazon».

Маньяк (Maniac)

Премьера: 21 сентября, Netflix

«Это будто Легион объединили с Черным зеркалом».

Джентльмен Джек (Gentleman Jack)

Премьера: октябрь, BBC One

«Драма рассказывает необычную историю землевладелицы, искательницы приключений, предпринимательницы и интеллектуалки 19-го века Энн Листер.

Black Earth Rising

Премьера: октябрь, BBC Two

«[Режиссер] обращается к отношениям Запада с современной Африкой и преследованию международных военных преступлений».

Война миров (The War of the Worlds)

Премьера: октябрь, BBC One

«Первый масштабный пересказ классической фантастической истории Герберта Уэллса».

Романовы (The Romanoffs)

Премьера: 12 октября, Amazon Prime

«Сериал рассказывает восемь отдельных современных историй о людях со всего мира, которые считают себя потомками русской королевской семьи».

Отверженные (Les Misérables)

Премьера: ноябрь, BBC One

«Блестящая новая версия классического сентиментального романа Виктора Гюго, адаптированная королем корсетов Эндрю Дэвисом».