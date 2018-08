Западные банки включились в игру против российского рубля 14.08.2018, 10:52

Крупнейшие банкиры делают ставки на дальнейшее снижение стоимости валюты РФ.

Крупные западные банки сворачивают вложения в рубли и рекомендуют клиентам делать ставки на дальнейшее снижение российской валюты из-за риска санкций и оттока капитала, передает finanz.ru.

Первым играть против рубля посоветовал клиентам Bank of America Merryl Lynch. 3 августа - за 5 дней до начала обвального падения российской валюты на МосБирже - в обзоре Global "Emerging Markets Weekly: Famines and feasts in EXD" он рекомендовал занимать короткие позиции в рубле против корзины (55% долларов 45% евро).

На прошлой неделе на фоне скачка доллара на 3,3 рубля, а евро - на 3 рубля к BofA присоединились другие американские и европейские игроки.

Как сообщает Bloomberg, ставки против рубля делает Morgan Stanley, а крупнейший швейцарский банк UBS рекомендовал клиентам полностью свернуть вложения в российскую валюту.

Аналитики обоих банков написали в обзорах, что риски перевешивают потенциальный доход от вложений.

Крупнейший в США банк JPMorgan распродает облигации федерального займа, сообщила Bloomberg Диана Амоа - инвестменеджер его подразделения по управлению активами.

По ее словам, вероятность санкций против государственного долга РФ составляет до 50 процентов, а высокая доля иностранцев на рынке создает риск значительного падения цен.

По данным ЦБ, с апреля нерезиденты сбросили долговые бумаги правительства РФ на 370 млрд рублей, а индекс RGBI, отслеживающий их котировки, просел до минимума с марта 2017 года.

"Нас всех тревожит геополитика, - сказала Амоа в интервью телевидению Bloomberg в пятницу. - Много санкций исходит в преддверии промежуточных выборов. Думаю, есть потребность послать мощный сигнал о том, что США не допустят вмешательства в свои демократические процессы". Хедж-фонды, торгующие фьючесрами на рубль на бирже Чикаго (leveraged funds), уже занимают чистую короткую позицию - впервые с 2015 года их ставки на падение российской валюты в 4 раза превышают ставки на ее укрепление, свидетельствуют данные CFTC.

Присутствие зарубежных спекулянтов видно на рынке свопов, указывает в обзоре Райффайзенбанк.

Нерезиденты приносят на рынок доллары, в обмен на которые привлекают рубли через операции своп с российскими банками. Эти рубли уходят на покупку валюты на спот-рынке с целью продать по более высокому курсу, описывает схему аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

"Рубль остается очень чувствительным к потенциальному новому законодательству США (о санкциях), - отмечают в обзоре аналитики Morgan Stanley. - Мы думаем, что политический риск будет оказывать давление на настроения и приведет к повышению премии за риск по рублю по мере приближения сентября".

США, вероятнее всего, будут применять санкции выборочно, чтобы избежать "побочного ущерба", а не примут законопроект полностью, говорит Тильманн Колб, аналитик UBS. Однако давление на Россию, скорее всего, еще больше возрастет в краткосрочной перспективе, предупреждает он.