Герой Площади-2010 добился справедливости в ООН 5 14.08.2018, 12:10

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Фото: Reuters

Сейчас белорусское правительство обязано предоставить Павлу Борковскому адекватную компенсацию.

13 августа Комитет ООН по правам человека принял решение по жалобе гражданина Беларуси (дело №2247/2013), где установил жестокое и бесчеловечное, унижающее достоинство обращение к административно арестованным гражданам. Дело комментирует руководитель Центра стратегических тяжб, правозащитник Леонид Судаленко, сообщает гомельская «Весна».

19 декабря 2010 года молодой преподаватель БГУ Павел Борковский участвовал в Минске в демонстрации против результатов президентских выборов. В 11 часов вечера он был задержан «по обвинению в нецензурной брани» и доставлен в милицию вместе с двадцатью другими лицами. По прибытии в центр заключения, все задержанные были выстроены лицом к стене, и продолжали так стоять до 7 утра следующего дня.

Автор жалобы утверждал, что за это время он почувствовал слабость и страдал от боли в ногах. В 10 часов 20 декабря автор предстал перед судьей Советского района Минска, где был приговорен к 15 суткам административного ареста за участие в несанкционированном протесте.

После суда его снова доставили в цент заключения, где он содержался в камере, размером два квадратных метра, с двумя другими задержанными. Он утверждает, что камера была настолько мала, что он не мог ложиться и был вынужден стоять семь часов. Он был лишен сна и не был обеспечен пищей и водой до 5 утра 21 декабря (более 30 часов).

Затем его перевели в следственный изолятор на улице Окрестина из-за нехватки пространства в центре содержания под стражей, а 22 декабря 2010 года он был возвращен в центр заключения, где провел оставшиеся 13 дней после его ареста.

В течение первых шести дней Павел Барковский находился в камере площадью около 20 квадратных метров с 8-10 другими задержанными. Автор жаловался, что условия содержания под стражей были бесчеловечными. Он утверждает, что в камерах не было кроватей или стульев, а лишь одна деревянная скамья. Он был вынужден спать на голых деревянных досках, так как ему не предоставили матрас, одеяло или подушку, хотя температура в камере варьировалась от 10 до 14 °С. Когда ночью температура опустилась до 10 °C он замерзал и не мог спать. Его мучили боли в спине от ударов, полученных во время задержания на площади, а также он страдал головными болями из-за недостатка пищи и сна.

Камера была очень маленькой, поэтому он не мог заниматься никакими физическими упражнениями для согрева. Он не мог читать, поскольку камера не снабжена достаточным светом, столом и стульями. Он также был лишен ежедневных прогулок, был вынужден испытывать сильный табачный запах от курильщиков в его камере, что отрицательно сказалось на его здоровье. Кроме того, туалет не был отделен от общей площади камеры, и ему приходилось использовать туалет на виду у других, что унижало его достоинство.

Рассматривая это дело, Комитет ООН по правам человека указал, что лица, лишенные свободы не могут подвергаться никаким трудностям или ограничениям, кроме лишения свободы, и с ними должно быть гуманное отношение в соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными ООН.

Комитет в решении отметил, что правительство Беларуси не оспаривало информацию, предоставленную автором в отношении его условий содержания под стражей, поэтому необходимо уделить должное внимание утверждениям автора. Комитет посчитал, что условия содержания автора под стражей нарушали право автора жалобы не подвергаться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.

Сейчас белорусское правительство обязано предоставить автору эффективное средство правовой защиты, обеспечить адекватную компенсацию, включая возмещение любых понесенных судебных издержек, а также принять меры для предотвращения аналогичных случаев в будущем, в том числе путем внесения изменений в действующую систему подачи жалоб в отношении условий содержания под стражей.

На вопрос «Еврорадио» о том, какие слова приходят ему в голову, когда он читает сводки об очередных задержаниях за ругань в общественном месте, философ, который когда-то встречал на Окрестина новый, 2011 год, выдает предсказуемо интеллигентный ответ:

Павел Барковский: «Это чувство оскорбления за состояние нашей современной правовой системы. На мой взгляд, он не соответствует никаким нормам, даже принятым тут. И требует коренной реформы».