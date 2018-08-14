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Ангела Меркель: Никаких изменений границ на Балканах

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  • 14.08.2018, 12:38
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Ангела Меркель
Фото: Photothek/Getty Images

Канцлер Германии предупредила президентов Сербии и Косово.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против любых изменений границ на Балканах после того, как лидеры Сербии и Косово предложили изменить нынешние границы.

Об этом пишет Politico.

Комментарии Меркель были явно направлены на то, чтобы умерить разговоры о возможном разделе Косово - перспективе, которая, как многие опасаются, вызовет насилие в нестабильных Балканах на фоне требований других стран о пограничных изменениях.

"Территориальная целостность государств западных Балкан установлена и неприкосновенна", - заявила Меркель в начале пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Боснии и Герцеговины Денисом Звиздичем.

"Это нужно повторять снова и снова, потому что снова и снова делаются попытки поговорить о границах, а мы не можем этого делать", - сказала Меркель.

Президент Сербии Александар Вучич в прошлом месяце выдвинул идею раздела Косово, которое провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Наиболее часто обсуждаемый сценарий предусматривает признание Севера Косово частью Сербии. Еще одна часто обсуждаемая возможность заключается в том, что в Косово может присоединить в основном албанскую этническую часть Южной Сербии.

Большинство из 1,8 миллиона жителей Косово являются этническими албанцами, однако на территории проживают и другие этнические группы, в частности сербы.

На прошлой неделе президент Косово Хашим Тачи заявил, что он против этнического раздела, но выступает за "корректировку границ". Фактически он выступил за присоединение к Косово территорий юга Сербии с албанским населением без передачи косовских территорий Сербии.

Такой сценарий, в случае реализации, создает неприятный прецедент для Боснии и Герцеговины. Как известно, в ее составе есть Республика Сербская, лидеры которой постоянно настаивают на своих планах добиться воссоединения с Сербией. Также это вероятно, спровоцирует призывы к изменениям границ в других частях региона.

Как известно, Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Сербией с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должна быть результатом компромисса, вероятно, референдума.


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