Вышли на свободу несколько задержанных по «делу медиков» врачей 8 14.08.2018, 12:47

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Расследование громкого коррупционного дела продолжается.

Расследование по громкому коррупционному «делу медиков» продолжается, некоторых фигурантов уже освободили из-под стражи. Как стало известно tut.by, на свободу вышли главный врач Минской областной больницы Андрей Королько, заведующий эндоскопическим отделением 9-й больницы Андрей Савченко и заместитель директора РНПЦ детской хирургии Александр Махлин.

— Это правда, Андрей Королько на свободе. Его отпустили в пятницу 3 августа, — рассказывает знакомый врача.

К главному врачу Минской областной больницы Андрею Королько люди в штатском приехали на работу 20 июня, провели обыск, посадили в автомобиль и увезли. Правоохранительные органы дело Королько не комментировали, только 11 июля председатель КГБ Валерий Вакульчик подтвердил: Андрей Королько действительно задержан, в отношении него, а также других медиков, возбуждены уголовные дела.

По данным главы ведомства, врачи подозреваются в том, что «получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия на поставку медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам, что подтверждается результатами проводившихся длительное время оперативно-разыскных мероприятий, показаниями свидетелей и самих обвиняемых, а также результатами обысков и выемок». Председатель КГБ уточнил, что в деле более 60 фигурантов.

На сайте Минской областной больницы Андрей Королько по-прежнему занимает должность главного врача.

— Он у нас сейчас не работает, исполняет обязанности главврача Валерий Уснич, — ответили в приемной.

После освобождения Андрея Степановича в его приемной не видели.

Королько не единственный фигурант, который вышел на свободу. Из-под стражи также освобожден заместитель директора РНПЦ детской хирургии Александр Махлин.

— Он сейчас не заместитель директора и не отвечает за административную деятельность. С 23 июля он обычный детский врач-хирург, — отвечают в приемной главного врача РНПЦ детской хирургии.

После освобождения на работу в 9-ю больницу вернулся и заведующий эндоскопическим отделением Андрей Савченко. Когда медика задержали в начале июля, его коллеги говорили:

— Где наш Андрей Васильевич? Это единственный специалист в своем роде, больше 30 лет проработал в больнице. У нас только один вопрос: «Почему?». И где сейчас Андрей Королько? Прошло больше 10 суток с момента его задержания, какой у него статус? Тоже никто не комментирует. Почему этих людей нельзя отпустить под подписку? Они же уважаемые медики. Пусть нам объяснят, что происходит!

В больнице подтвердили, что Андрей Савченко продолжает работать, а вот задержанный главный врач Валерий Кушнеренко в свое кресло не вернулся.

— Валерий Степанович не работает, у нас уже нет должности главного врача, мы переименованы, мы больше не 9-я клиническая больница, — говорят в приемной.

Дествительно, на сайте сказано: «С 01.08.2018 г. учреждение здравоохранения «9-я городская клиническая больница» переименовано в государственное учреждение «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии».

А вот директор «Белмедтехники» Александр Шарак на работе последнее время не появлялся. На видео, которое опубликовало КГБ, зафиксировано, как у него во время обыска в гараже нашли 620 тысяч долларов. Обязанности Шарака сейчас исполняет Сергей Саковец.

— Александра Викторовича на работе нет, — был краток Саковец и посоветовал обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержаны несколько десятков человек. В их числе — директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Позже стало известно о задержании заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого.