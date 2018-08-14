закрыть
14 августа 2018, вторник, 16:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Под Ганцевичами еще один двухмесячный ребенок после прививок попал в реанимацию

9
  • 14.08.2018, 15:28
  • 2,531
Архивное фото

У ребенка после прививок поднялась температура.

13 августа в Ганцевичах умер двухмесячный мальчик, после того как ему сделали плановые прививки. 14 августа «Радыё Свабода» стало известно, что по крайней мере еще одна девочка такого же возраста попала в реанимацию.

Виктория Сукач из деревни Большие Круговичи Ганцевичского района пришла в сельский фельдшерско-акушерский пункт с дочерью на прививку приблизительно в то же самое время, когда и мать умершего мальчика Кирилла. Женщины даже перекинулись несколькими фразами.

Сейчас Виктория с двухмесячной дочкой Ульяной находится в реанимации в детской больнице в Барановичах. Туда ее привезли, когда у ребенка после прививок поднялась температура.

«Пришли домой, через час измерили температуру, было 37,2. Ребенок поел и сразу срыгнул все молоко. Обратилась в амбулаторию, чтобы выписали бесплатный рецепт для ребенка. Все время дочь была у меня на руках, плакала, задыхалась. Не знали что делать, вызвали скорую. Врач скорой нас осмотрел и сразу в реанимацию в Ганцевичи направил. В реанимации что-то укололи, поставили капельницу, дочь спала. Потом приехали барановичские врачи, посмотрели и решили нас забрать. В 20.00 мы уже были в Барановичах в реанимации», — говорит Виктория.

По словам Виктории, ее дочери, как и умершему мальчику, делала прививки врач из Огаревичской амбулатории, которая приезжала в ФАП в Великие Круговичи.

«Нам из двух шприцов укололи за раз. Один с французской прививкой, другой — с корейской, от гепатита, столбняка», — говорит Виктория.

Врачи заверили Викторию, что теперь уже все будет хорошо, «самое страшное позади».


популярное за неделю

Мнение

«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип