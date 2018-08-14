Под Ганцевичами еще один двухмесячный ребенок после прививок попал в реанимацию 9 14.08.2018, 15:28

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У ребенка после прививок поднялась температура.

13 августа в Ганцевичах умер двухмесячный мальчик, после того как ему сделали плановые прививки. 14 августа «Радыё Свабода» стало известно, что по крайней мере еще одна девочка такого же возраста попала в реанимацию.

Виктория Сукач из деревни Большие Круговичи Ганцевичского района пришла в сельский фельдшерско-акушерский пункт с дочерью на прививку приблизительно в то же самое время, когда и мать умершего мальчика Кирилла. Женщины даже перекинулись несколькими фразами.

Сейчас Виктория с двухмесячной дочкой Ульяной находится в реанимации в детской больнице в Барановичах. Туда ее привезли, когда у ребенка после прививок поднялась температура.

«Пришли домой, через час измерили температуру, было 37,2. Ребенок поел и сразу срыгнул все молоко. Обратилась в амбулаторию, чтобы выписали бесплатный рецепт для ребенка. Все время дочь была у меня на руках, плакала, задыхалась. Не знали что делать, вызвали скорую. Врач скорой нас осмотрел и сразу в реанимацию в Ганцевичи направил. В реанимации что-то укололи, поставили капельницу, дочь спала. Потом приехали барановичские врачи, посмотрели и решили нас забрать. В 20.00 мы уже были в Барановичах в реанимации», — говорит Виктория.

По словам Виктории, ее дочери, как и умершему мальчику, делала прививки врач из Огаревичской амбулатории, которая приезжала в ФАП в Великие Круговичи.

«Нам из двух шприцов укололи за раз. Один с французской прививкой, другой — с корейской, от гепатита, столбняка», — говорит Виктория.

Врачи заверили Викторию, что теперь уже все будет хорошо, «самое страшное позади».