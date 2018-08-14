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Мать Коржича: Мне сказали, что в Печах продолжают отбирать деньги у солдат

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  • 14.08.2018, 16:01
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В Пинске к ней на улице подходят люди и рассказывают, что происходит в борисовской «учебке».

Мать Александра Коржича Светлана на этой неделе не будет присутствовать на судебном заседании по делу о гибели сына. Как она рассказала belsat.eu, в Пинске люди подходят к ней на улице и рассказывают, что в борисовской «учебке» у солдат срочной службы продолжают отбирать деньги.

«Я уже говорила, что начинать суд надо было с офицерского состава, но никого из командования я на суде не увидела. Кроме того, никто не вспоминает о психиатрических комиссиях, куда возили Сашу незадолго до смерти», – говорит Светлана о своих впечатлениях от процесса на этом этапе.

У матери по-прежнему остаются вопросы: «Почему его не комиссовали, не отправили домой из врачебной части? Почему у сына были связаны руки? Как он сам себе нанес удары в голову, следы как которых видны на теле?»

Светлана показывала фотографии тела сына прокурорам, но ответов на свои вопросы все еще не получила.

На данный момент женщина уехала из Минска в Пинск, так как на работе ей не дают отпуск.

«Надо зарабатывать, то есть, а на работе не позволили еще уйти в отпуск. Если все же разрешат, то на следующей неделе планирую вернуться на процесс».

По словам Светланы Коржич, на базаре, где она работает, на днях к ней подошла женщина и рассказала, что «в Печах все продолжается».

«Она сказала: там по-прежнему требуют деньги от «срочников», родителям приходится отправлять деньги на карточки. Но потом эта женщина заметила, что за нашей беседой наблюдают несколько человек в штатском и остановилась со словами «с вами, разве, наверное, даже опасно разговаривать». Вообще я все время чувствую повышенное внимание к себе, контролируют буквально каждый шаг», – говорит она.

Напомним, суд по факту гибели рядового Александра Коржича начался 8 августа. На скамье подсудимых – трое сержантов 72 ОУЦ, которая находится в Печах под Борисовым. Егора Скуратовича, Евгения Барановского и Антона Вережича обвиняют в получении взятки и злоупотреблении властью. Потерпевшими по делу проходят 22 солдата, которые испытали дедовщину в «учебке». По словам прокурора и показаний потерпевших, сержанты неоднократно применяли физическое насилие против своих подчиненных, вымогали деньги, заставляли их покупать вещи в магазине, морально издевались.

3 октября 2017 года в подвале военной части в Печах рядового Коржича нашли повешенным с завязанными ногами и майкой, натянутой на голову. Официальная версия СК – «самоубийство», однако многие с этим не соглашаются. Мать Коржича Светлана категорически отрицает эту версию и считает, что сына убили в армии.


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