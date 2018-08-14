Кулаков: У Фемиды завязаны глаза потому, что ей стыдно смотреть на белорусских судей 3 14.08.2018, 16:26

Судья, которая ведет «дело профсоюзов» провела уже более 40 политических процессов.

Как уже удалось выяснить правозащитникам, судья суда Советского района Минска Марина Федорова, которая теперь ведет "дело профсоюзов", за последние десять лет провела более 40 процессов по политически мотивированным статьям. ПЦ «Вясна» попросил активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» вспомнить самые громкие суды по административным делам, где председательствовала Марина Федорова.

"Ничего страшного. Подумаешь, человек ошибся"

В 2017 году, сразу после массовых задержаний на День Воли, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков был осужден Мариной Федоровой на 25 суток ареста. Несмотря на расхождения показаний свидетелей милиционеров и ошибках в административных протоколах, судья признала активиста виновным в «неповиновении законным требованиям должностного лица» (ст. 23.4 КоАП) и в «нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий» (ст. 23.34 КоАП).

"На том процессе около меня сидел правозащитник "Весны" Андрей Полуда. И когда судья Федорова попросила одного из милиционеров- "лжесвидетелей" показать, кого он задерживал 25 марта, тот сразу указал на Полуду. Тогда я возмутился и сказал судье: "Неужели после этого вы будете дальше меня судить?". На что она ответила: "Ничего страшного. Подумаешь, человек ошибся".

После этого у меня пропало всякое уважение к ней. Я отказался отвечать на ее вопросы, потому что я понимал, что это уже не суд, а спектакль. Ей сказали осудить - она осудила. Тогда мне хотелось ей сказать: "Вы знаете, почему Фемида стоит с завязанными глазами? Да потому, что ей стыдно смотреть на белорусских судей. Она от стыда закрыла глаза, потому что не может смотреть на этот позор!» - возмущается активист.

Что касается дела Федынича и Комлика, то здесь Леонид Кулаков не питает никаких иллюзий по поводу вероятности оправдательного приговора. По его мнению, судья может оправдать их только если ей это прикажут сверху.