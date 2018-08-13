Суд по «делу профсоюзов»: судья взяла тайм-аут 4 13.08.2018, 10:34

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(Обновлeно) В Минске прошел одиннадцатый день суда над лидерами профсоюза РЭП.

Рассмотрение уголовного дела председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика продолжается 13 августа в суде Советского района Минска, сообщает правозащитный центр «Весна».

Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 уголовного кодекса Беларуси («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере»). Процесс ведет судья Марина Федорова.

Мониторинг судебного заседания продолжают осуществлять правозащитники и наблюдатели от профсоюзных организаций.

На судебном заседании в понедельник присутствует более 20 человек. Среди них - активисты профсоюза РЭП, общественные активисты.. Поддержать лидеров профсоюза РЭП из Гомеля приехал председатель ОГП Василий Поляков.

Присутствуют также правозащитники Алесь Беляцкий и Дмитрий Соловьев.

Суд продолжает изучение вещественных доказательств: диски, флешки, на которых содержится различная информация о взносы, аренду и тд.

Нашли приходы денежных средств от Федынича и Комлика на суммы более 1 млн рублей за 2011 год (это совсем мизерная на то время сумма).

Прокурор Вадим Казей перечисляет чеки.

Защитник задает вопросы Федыничу:

- Приход от вас в кассу РЭП?

- Взносы собирались почти вручную. Я был уполномоченным раз в месяц по чеку в "Белинвестбанкa" снимать деньги на зарплаты.

Защитник попросила прокомментировать "членские взносы".

- Часть денег снималась и по ведомостям выплачивались взносы штатным работникам. Это все отображалось в бухгалтерской программе 1с. Этим занималась бухгалтерия.

Неожиданно судья Федорова объявила перерыв до 10 часов утра 15 августа.

Первый день суда

Второй день суда

Третий день суда

Четвертый день суда

Пятый день суда

Шестой день суда

Седьмой день суда

Девятый день суда

Десятый день суда