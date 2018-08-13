Суд по «делу профсоюзов»: судья взяла тайм-аут

Суд по «делу профсоюзов»: судья взяла тайм-аут4
- 13.08.2018, 10:34
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(Обновлeно) В Минске прошел одиннадцатый день суда над лидерами профсоюза РЭП.
Рассмотрение уголовного дела председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика продолжается 13 августа в суде Советского района Минска, сообщает правозащитный центр «Весна».
Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 уголовного кодекса Беларуси («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере»). Процесс ведет судья Марина Федорова.
Мониторинг судебного заседания продолжают осуществлять правозащитники и наблюдатели от профсоюзных организаций.
На судебном заседании в понедельник присутствует более 20 человек. Среди них - активисты профсоюза РЭП, общественные активисты.. Поддержать лидеров профсоюза РЭП из Гомеля приехал председатель ОГП Василий Поляков.
Присутствуют также правозащитники Алесь Беляцкий и Дмитрий Соловьев.
Суд продолжает изучение вещественных доказательств: диски, флешки, на которых содержится различная информация о взносы, аренду и тд.
Нашли приходы денежных средств от Федынича и Комлика на суммы более 1 млн рублей за 2011 год (это совсем мизерная на то время сумма).
Прокурор Вадим Казей перечисляет чеки.
Защитник задает вопросы Федыничу:
- Приход от вас в кассу РЭП?
- Взносы собирались почти вручную. Я был уполномоченным раз в месяц по чеку в "Белинвестбанкa" снимать деньги на зарплаты.
Защитник попросила прокомментировать "членские взносы".
- Часть денег снималась и по ведомостям выплачивались взносы штатным работникам. Это все отображалось в бухгалтерской программе 1с. Этим занималась бухгалтерия.
Неожиданно судья Федорова объявила перерыв до 10 часов утра 15 августа.