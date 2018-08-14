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Три волны новых санкций

  • Александр Немец, kasparov.ru
  • 14.08.2018, 17:37
  • 2,048
Карикатура: Сергей Елкин / DW

Путину с сикофантами на этот раз не вывернуться.

Игорь Эйдман написал пост со следующим главным тезисом: "Новые американские санкции против России будут выхолощены (Трампом и его ближайшим окружением). Это уже произошло со старыми санкциями (введенными в соответствии с секцией 241 Законопроекта от 2-3 августа 2017 года)".

Я не согласен с этим. Все происходящее очень серьезно. Можно говорить о трех волнах санкций против путинского режима. Одна волна страшнее другой.

Первая волна — новые санкции в связи с "делом Скрипалей" будут введены Госдепом США 22 августа. Дополнительный контроль над экспортом электроники (авионики) из США в Россию, еще кое-что... Оценим их силу в "единицу".

Вторая волна санкций войдет в силу, в соответствии с решением Госдепа, через три месяца, 22 ноября. Нет никаких оснований думать, что Кремль примет условия Госдепа (покается в "химических грехах" публично). С вероятностью 99% эти новые санкции войдут в действие. Силу этих санкций можно оценить, скажем, в "пять единиц". В результате сильные удары получат Сбербанк, Аэрофлот, Газпром (строительство новых газопроводов) и другие "столпы экономики РФ". Торговля США с Россией почти прекратится. Посольство США в Москве чего доброго превратится в консульство. Все это будет основываться на "признании России (путинского режима) спонсором терроризма". Скорее всего, Госдеп это признает.

Но третья волна санкций — самая страшная для путинского режима. Силу их я бы оценил в "пятьдесят единиц" или выше. Сразу после "позорного саммита в Хельсинки 16 июля" Конгресс превратился в развороченный муравейник. В результате к началу августа группа из шести ведущих сенаторов — республиканцев и демократов — выработала новый пакет антироссийских (антипутинских) санкций. И чего там только нет!

Как ожидается, этот пакет санкций вступит в силу перед Новым Годом. У меня нет текста этого нового законопроекта. Но самое главное в нем известно:

— Новый законопроект включит в себя, в качестве нескольких подсистем новой большой системы, все прежние санкции против путинского режима. То есть все санкции, введенные с марта 2014 года (за Крым!) до Законопроекта от 2 августа 2017 года, войдут в этот новый пакет. И будет добавлено многое другое.

— В результате Россия, вполне возможно, окажется в такой же экономической и политической изоляции, в какой сейчас находится Северная Корея. Без преувеличения, это смертоносный план для путинской системы. Так считают многие эксперты.

В любом случае, на конец 2018 года уровень антипутинских санкций будет в несколько раз сильнее (интенсивнее) по сравнению с уровнем конца 2017 года. "Косметические санкции" против РФ кончились. Теперь вводят настоящие и очень болезненные санкции, и "Кремль завизжал". Визг сопровождался примерно 10%-ным падением (между 3 августа и 13 августа) курса рубля к доллару и главного биржевого индекса РТС.

Что самое важное, Россия окажется в результате "трех волн санкций" в финансовой изоляции — если не на 100%, то на 90%. И скорее всего, начнется реальное замораживание (еще не арест и тем более не конфискация) активов путинской верхушки в Америке, Великобритании и еще кое-где. И особое внимание будет уделено выявлению и замораживанию активов, принадлежащих лично Путину.

Но может быть, Путин вывернется?

Вот такая цитата из Wall Street Journal (WSJ): "Отношение в Америке к России — самое скверное за много лет. Согласно опросам, лишь 5% американцев позитивно относятся к Путину. И на каждого американца, позитивно относящегося к России, приходится два американца, относящихся к России негативно. И неудивительно, если принять во внимание вмешательство Кремля в американские выборы и прочее в том же роде".

Да, очень значительная часть американцев ненавидят Путина. И есть за что. Процитируем выступление Дэна Коутса, директора Национальной Разведки (Разведсообщества) США 13 июля этого года в Хадсоновском Институте в Вашингтоне (в изложении А. Пионтковского):

"Перед гигантским терактом 11 сентября 2001 года горели все сигнальные лампочки, но никто в Разведсообществе США, никто не обращал внимания. А сейчас готовятся — главным образом со стороны России — новые удары, в основном кибератаки, против жизненно важной инфраструктуры США — энергосетей и банковских систем. Снова горят сигнальные лампочки, но сейчас Разведсообщество США к ним готово".

Просто не могу удержаться (извините!), чтобы не вспомнить некую статью Татьяны Корягиной, опубликованную в "Правде" ровно за два месяца до теракта "9-11". Неужели эта статья наконец "попала на радар" Дэна Коутса и Разведсообщества США?

А в самом начале августа Дэн Коутс заявил, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, которые пройдут осенью 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года:

"Эта незаконная деятельность включает в себя криминальные действия, направленные на подавление голосования и предоставление незаконного финансирования избирательным штабам, а также кибератаки на избирательную инфраструктуру".

Если американцы в целом еще только разбираются (медленно, но разбираются) в том, что такое Путин и его система, то очень информированная элита США (за вычетом нескольких отщепенцев, купленных Москвой) четко понимает: Путин и его система — смертельные враги Америки. А враг должен быть уничтожен. Америка со своими врагами не церемонится. Именно поэтому Путину с сикофантами на этот раз не вывернуться.

Александр Немец, kasparov.ru


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