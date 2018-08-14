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Власти Италии назвали причины обрушения моста в Генуе

  • 14.08.2018, 20:19

Очевидцы говорят об ударе молнии.

Среди вероятных причин обрушения моста в Генуе СМИ и эксперты называют сильный ливень во время работ по укреплению сооружения, удар молнии в опору и износ железобетонных конструкций, пишет "Европейская правда".

Издание Il Giornale пишет, что возможной причиной обрушения моста в Генуе стал сильный дождь, который в течение нескольких часов шел в городе 14 августа.

Агентство Reuters со ссылкой на оператора моста сообщило, что в момент катастрофы проводились работы по укреплению фундамента моста.

Агентство ANSA также утверждает, что во время обрушения на мосту проходили работы по техническому обслуживанию и укреплению перекрытий.

Газета La Repubblica приводит рассказ одного из очевидцев, который утверждает, что в опору моста ударила молния.

"Около 10:35 молния ударила в основание опоры. Начал крошиться бетон, потом все развалилось", - цитирует издание рассказ очевидца.

Автомобильный мост в Генуе, который обрушился 14 августа, ремонтировали в течение последних трех лет.

Итальянские власти официально подтвердили гибель 22 человек.

Часть моста Моранди длиной около 100 метров обвалилась сегодня около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Мост Моранди построен в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина составляет 1182 метра, высота - 90 метров.


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