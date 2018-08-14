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Блогер Андрей Паук вывел суд на чистую воду

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  • 14.08.2018, 21:43
  • 2,001
Андрей Паук

Оказывается, решение суда было готово до начала заседания.

Блогер Андрей Паук выложил интересную фотографию из суда, в котором требовал разрешить ему присутствовать на планерках Октябрьского райисполкома, пишет "Новы час".

"15 минутный перерыв в суде. Помощник прокурора забыл шпаргалку с принятым решением. Еще не выслушивали объяснения и доводы" - написал Паук на своей странице в "Фейсбуке"

В перерыве заседания Андрей Паук нашел лист с судебным решением по своему делу, который потерял помощник прокурора Шибут.

Напомним, член БАЖ блогер Андрей Паук добивался права присутствовать на планерках Октябрьского райисполкома. Райисполком ему отказал и Паук решил обратиться в суд.


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