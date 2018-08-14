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В Мозыре 15-летний подросток спас мужчину, спрыгнувшего с моста  

  • 14.08.2018, 22:06

В Гомельской области развернулась настоящая драма.

Вечером 8 августа в Мозыре едва не произошла трагедия. 33-летний мужчина совершил необдуманный поступок: он спрыгнул с моста, зачем — объяснить так и не смог, пишет gomel.today.

По первоначальной информации, прыжок с моста не стал серьезным испытанием для мозырянина, и он самостоятельно добрался до берега. Но, оказалось, дела обстояли несколько иначе. Своим спасением мужчина обязан 15-летнему подростку. 

Об истинном положении дел стало известно благодаря сообществу «Мозырь». Алексей Веракса, увидев, что человек оказался в беде, бросился в воду спасать мужчину. «Гордость за таких парней! Не каждый отважится на такой поступок!», — пишут в сообществе.


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