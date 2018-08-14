Международный ПЕН-центр начинает марафон писем для Олега Сенцова 14.08.2018, 22:21

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Украинского режиссера поддерживает весь мир.

По информации координатора ПЕН-центра Ольги Мухи, сегодня PEN International начинает марафон писем поддержки для Олега Сенцова. Об этом она написала на своей странице в «Фейсбуке».

"Мы знаем, что его ограничивают в получении корреспонденции и в последнее время к нему попал только письмо от его матери. Однако это не соответствует законодательству по вопросам переписки заключенных, и такие условия переписки хуже, чем было в свое время у Нельсона Манделли", - говорится в сообщении.

Поэтому ПЕН-центры со всего земного шара, от Великобритании, Швеции и Франции до Кении, начинают сегодня сбор писем, которые 21 августа в 11:00, на сотый день голодовки Олега, распечатают и принесут в консульства и посольства РФ в своих странах, обмотанные колючей проволокой. А последующие дни (до 25 августа) будет происходить марафон телефонных звонков в эти же дипломатические учреждения с вопросами: "Когда вы освободите Олега Сенцова?" и "Получил ли он нашу корреспонденцию?".

По словам Ольги Мухи, важно, чтобы, согласно российскому законодательству, письма были написаны на русском языке. "Пожалуйста, присоединяйтесь. Пишите письма и присылайте на почту нашего координатора по вопросам Европейского региона Аурелии (желательно до 20 августа, чтобы успеть распечатать): Aurelia.Dondo@pen-international.org.

Напишите свое письмо, звоните, распространяйте, просто приходите в консульство, пишите нашему координатора, распечатывайте письма, обматывайте колючей проволокой, помните и не молчите, потому что это именно то, чего они от нас хотят", - написала Ольга Муха.