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Телефоны Федынича и Комлика прослушиваются до сих пор

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  • 15.08.2018, 16:01
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Игорь Комлик и Геннадий Федынич
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Это выяснилось сегодня во время суда.

На судебном заседании 15 августа по уголовному делу лидеров профсоюза РЭП прокурор зачитал содержание телефонных разговоров Геннадия Федынича и Игоря Комликa с сотрудниками профсоюза и свидетелем, передает «Радыё Свабода».

По словам прокурора, «с 31 июля по 9 августа 2018 года проведено оперативно-поисковое следствия. Некоторые данные записаны».

Один разговор касался помощи адвокатов. Свидетель по делу Надежда Есипович советовалась с Геннадием Федыничем, что говорить, идти ли с жалобой в прокуратуру. Федынич дает указание идти только с адвокатом. Разговаривают они и про психологическое давление, об угрозах - в суде многие свидетели отказались от показаний, данных на предварительном следствии, потому что на них давили и запугивали, и после этого, несколько дней назад, четырех человек снова доставили в Следственный комитет.

В разговоре Федынича с лидером Белорусского независимого профсоюза Николаем Зимин также речь идет о том, чтобы свидетель Снeжана отказывалась говорить без адвоката.

После оглашения всех телефонных разговоров Геннадий Федынич спросил у прокурора, каким образом осуществлялось это прослушивание и на основании чего.

«Я пока на свободе и являюсь руководителем профсоюза. Этот разговор с бухгалтером Генриховной... Вы не имели права зачитывать его вообще! За каждым в 7 часов утра пришли по 4 человека! Вы говорите, что нет давления, но тут же возражаете этому! Нельзя было их по-другому вызвать?

И мы будем объяснять людям, как вести себя, рассказывать об их правах и обязанностях во время задержаний и допросов! Они не знают этого, не образованы юридически, а вы этим пользуетесь!», - возмутился председатель профсоюза РЭП.

По его мнению, прослушивание, сделанное с нарушением закона, не имеет юридической силы.


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