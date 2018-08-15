Двенадцатый день суда по «делу профсоюзов»: онлайн-репортаж 15.08.2018, 10:47

Геннадий Федынич и Игорь Комлик

Фото: spring96.org

(Обновляется) В зале собралось около пятидесяти человек.

После двухдневного перерыва суд Советского района Минска 15 августа продолжает рассмотрение уголовного дела председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика, сообщает правозащитный центр «Весна».

Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере»). Процесс ведет судья Марина Федорова.

Мониторинг судебного заседания осуществляют правозащитники и наблюдатели от профсоюзных организаций.

Суд продолжает изучение «вещественных доказательств». Называют выписку из банка SEB 31 декабря 2011 г.

Эту выписку получили в сентябре 2016 г. В них видно зачисление и снятие денег. Латиницей указана фамилия Комлик.

Прокурор Вадим Казей уверенно зачитывает "банковские выписки" на литовском языке. Защитник высказала возражение:

"Высокий суд, здесь вообще нет русского языка! Как можно в такой свободной форме интерпретировать эти документы? Говорите, что документ на литовском языке. Как мы можем, не обладая языком говорить об этом?"

Судья приняла возражения адвоката.

Прокурор продолжает перечислять суммы, «поступившие и снятые» с банковского счета. Долгий список... 11 октября 2011 года «поступление 10 тысяч евро», 20 октября 2011 года снятие денег Комликом и т. д.

Фигурирует название банка профсоюза 3F. Называется общая сумма - 140 тысяч евро. Комлик сделал замечание: "Они не выглядят как цельный документ. Они даже разным цветом выделены".

Прокурор задает вопрос Федыничу и Комлику, как они могут прокомментировать изученные «вещественные доказательства».

"Мы эти бумаги не видели во время следствия. Название профсоюза и юридический адрес, который указан в этих документах, не соответствует действительности. Там указан адрес: Ясинская, д.9. Профсоюз всегда находился по адресу Кульман, 9. То, что просмотрели, не может служить никаким доказательством для подтверждения нашей вины. О какой доказательной базе можно говорить вообще, если они противоречат друг другу?"

Заместитель посла Чехии Павел Бучек в суде по «делу профсоюзов". Фото: ПЦ "Вясна".

Комлик объясняет:

"Омон, автозаки, рамки по данному уголовному делу подтверждают, что основная версия, что профсоюз «финансировал террористическую организацию». Эту бумагу я не считаю настоящей, при изучении даже внимания ей не придал".

Звучат результаты прокурорской проверки по заявлениям свидетелей о давлении со стороны следствия. Судья по проверке сообщила, что никаких нарушений не выявлено. Прокурор зачитывает документ от 14 августа 2018 года:

"Проверкой установлено, что в ходе следствия на свидетелей Герасименко, Есипович, Белякова, Гринцевич не оказывалось психологическое давление дознавателями УДФР."

Во время проверки была допрошена агент КГБ Юля Юхновец, которая сказала, что допрос «был в рамках закона». Допросили Похабова, который также сказал, что «никакого давления» во время допросов не было. Насчет других ему не известно.

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