закрыть
15 августа 2018, среда, 16:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Пять легендарных мультфильмов по сюжетам Эдуарда Успенского

  • 15.08.2018, 16:20
Союзмультфильм

На его книгах выросли миллионы детей.

Вчера вечером, 14 августа, в возрасте 80 лет в своем доме в Новой Москве из жизни ушел известный детский писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский, пишет «Новое время».

На книгах Эдуарда Успенского выросли миллионы детей. Произведения автора переведены на более чем 25 языков мира, а по их мотивам сняты десятки наших любимых мультфильмов.

Эдуарда Успенского называют «папой» крокодила Гены и Чебурашки. Среди других популярных персонажей, придуманных автором - кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки, Жаб Жабыч Сковородкин и так далее.

В детских книгах Эдуарда Успенского все как в жизни: в его историях есть место как человеческим недостаткам, как и доброте, искренности и надежде на лучшее.

Скорбя об утрате любимого и уважаемого многими писателя, журналисты решили вспомнить пять прекрасных, наполненных юмором и приключениями, мультфильмов, снятых по произведениям Успенского.

Крокодил Гена, 1969

Наверное, нет в постсоветском пространстве человека, который не смотрел бы кукольный мультфильм, выпущенный киностудией Союзмультфильм - Крокодил Гена. Именно в этом детском мультике впервые появляются такие герои, как Крокодил Гена, Чебурашка и старуха Шапокляк.

По сюжету картины, крокодил Гена работает в зоопарке, но страдает от одиночества. Однажды он решает завести себе друзей и расклеивает по городу объявления. Дружить с Геной начинают девочка Галя с бездомным щенком Тобиком, а также Чебурашка. И только одна вредная старуха по кличке Шапокляк настроена недружелюбно.

Осьминожки, 1976

Этот мультипликационный фильм сняли по стихотворению Эдуарда Успенского Разноцветная семейка. В нем рассказывается о том, как папы-осьминоги перепутали своих детей. Когда папа-осьминог повел детей гулять, один из осьминожков нашел рогатку и начал стрелять в медузу. Случайно малыш попал в рака, и тот схватил его и принес отцу. Папа-осьминог слегка отшлепал сына-хулигана и отпустил. Но позже к нему подошел другой осьминог и заявил, что тот отшлепал его сына. В итоге папы-осьминоги запутались, где чьи дети, и стали ждать своих жен. Только они смогут разобраться в этой головоломке.

Каникулы в Простоквашино, 1980

Каникулы в Простоквашино - вторая часть серии мультфильмов Простоквашино. Мультфильм создан по мотивам повести Эдуарда Успенского Дядя Федор, пес и кот.

По сюжету родители Дяди Федора отправляются на курорт в Сочи, а мальчик уклоняется от поездки на море и запрыгивает на электричку до Простоквашино. Там его ждут верные друзья кот Матроскин и пес Шарик. В деревне начинаются веселые приключения - кот не нарадуется своей корове Мурке, а пес увлекается фотоохотой.

Пластилиновая ворона, 1981

Мультфильм включает в себя три сюжета по стихотворениям Александра Кушнера О картинах, Овсея Дриза Игра и Эдуарда Успенского А может, а может… Третья часть мультфильма представляет собой пародию на басню Ивана Крылова Ворона и Лисица. Рассказчики, забывшие сюжет басни, отчаянно пытаются вспомнить его по ходу повествования. Так, вместо вороны появляются то собака, то корова, то бегемот, а вместо лисицы - то страус, то дворник.

Ивашка из Дворца пионеров, 1981

Увлекательная история о приключениях пионера в стране сказок. По сюжету мультфильма Баба-Яга решает устроить пир и приказывает своим гусям-лебедям принести ей упитанного мальчика, из которого она приготовит угощение. Пролетая мимо Дворца пионеров, птицы замечают и крадут упитанного Ваню Уфимцева. Баба-Яга запирает его в чулане и решает немного поспать. Но умный мальчик из любой ситуации находит выход и связывает хозяйку избы изолентой. Затем, с помощью современных технических средств, мальчик побеждает и гостей Бабы-Яги, которая в ярости приказывает гусям-лебедям отнести Ивашку обратно.


популярное за неделю

Мнение

Вляпались
Вляпались Лилия Шевцова
«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович