Пять легендарных мультфильмов по сюжетам Эдуарда Успенского 15.08.2018, 16:20

Союзмультфильм

На его книгах выросли миллионы детей.

Вчера вечером, 14 августа, в возрасте 80 лет в своем доме в Новой Москве из жизни ушел известный детский писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский, пишет «Новое время».

На книгах Эдуарда Успенского выросли миллионы детей. Произведения автора переведены на более чем 25 языков мира, а по их мотивам сняты десятки наших любимых мультфильмов.

Эдуарда Успенского называют «папой» крокодила Гены и Чебурашки. Среди других популярных персонажей, придуманных автором - кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки, Жаб Жабыч Сковородкин и так далее.

В детских книгах Эдуарда Успенского все как в жизни: в его историях есть место как человеческим недостаткам, как и доброте, искренности и надежде на лучшее.

Скорбя об утрате любимого и уважаемого многими писателя, журналисты решили вспомнить пять прекрасных, наполненных юмором и приключениями, мультфильмов, снятых по произведениям Успенского.

Крокодил Гена, 1969

Наверное, нет в постсоветском пространстве человека, который не смотрел бы кукольный мультфильм, выпущенный киностудией Союзмультфильм - Крокодил Гена. Именно в этом детском мультике впервые появляются такие герои, как Крокодил Гена, Чебурашка и старуха Шапокляк.

По сюжету картины, крокодил Гена работает в зоопарке, но страдает от одиночества. Однажды он решает завести себе друзей и расклеивает по городу объявления. Дружить с Геной начинают девочка Галя с бездомным щенком Тобиком, а также Чебурашка. И только одна вредная старуха по кличке Шапокляк настроена недружелюбно.

Осьминожки, 1976

Этот мультипликационный фильм сняли по стихотворению Эдуарда Успенского Разноцветная семейка. В нем рассказывается о том, как папы-осьминоги перепутали своих детей. Когда папа-осьминог повел детей гулять, один из осьминожков нашел рогатку и начал стрелять в медузу. Случайно малыш попал в рака, и тот схватил его и принес отцу. Папа-осьминог слегка отшлепал сына-хулигана и отпустил. Но позже к нему подошел другой осьминог и заявил, что тот отшлепал его сына. В итоге папы-осьминоги запутались, где чьи дети, и стали ждать своих жен. Только они смогут разобраться в этой головоломке.

Каникулы в Простоквашино, 1980

Каникулы в Простоквашино - вторая часть серии мультфильмов Простоквашино. Мультфильм создан по мотивам повести Эдуарда Успенского Дядя Федор, пес и кот.

По сюжету родители Дяди Федора отправляются на курорт в Сочи, а мальчик уклоняется от поездки на море и запрыгивает на электричку до Простоквашино. Там его ждут верные друзья кот Матроскин и пес Шарик. В деревне начинаются веселые приключения - кот не нарадуется своей корове Мурке, а пес увлекается фотоохотой.

Пластилиновая ворона, 1981

Мультфильм включает в себя три сюжета по стихотворениям Александра Кушнера О картинах, Овсея Дриза Игра и Эдуарда Успенского А может, а может… Третья часть мультфильма представляет собой пародию на басню Ивана Крылова Ворона и Лисица. Рассказчики, забывшие сюжет басни, отчаянно пытаются вспомнить его по ходу повествования. Так, вместо вороны появляются то собака, то корова, то бегемот, а вместо лисицы - то страус, то дворник.

Ивашка из Дворца пионеров, 1981

Увлекательная история о приключениях пионера в стране сказок. По сюжету мультфильма Баба-Яга решает устроить пир и приказывает своим гусям-лебедям принести ей упитанного мальчика, из которого она приготовит угощение. Пролетая мимо Дворца пионеров, птицы замечают и крадут упитанного Ваню Уфимцева. Баба-Яга запирает его в чулане и решает немного поспать. Но умный мальчик из любой ситуации находит выход и связывает хозяйку избы изолентой. Затем, с помощью современных технических средств, мальчик побеждает и гостей Бабы-Яги, которая в ярости приказывает гусям-лебедям отнести Ивашку обратно.