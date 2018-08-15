Лукашенковским Евроиграм-2019 грозит бойкот 7 15.08.2018, 22:43

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Немецкий Олимпийский комитет решил заранее ударить по больному месту.

Менее года остается до Вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске. И пока власти Беларуси усердно готовятся к соревнованиям, в мире уже появляются первые заявления о бойкоте. Прежде всего они обусловлены давлением на независимые СМИ, сообщает сайт телеканала «Белсат».

Не 50, а 49 стран Европы. Возможно. Большой праздник властей Беларуси – вторые Европейские игры, которые то ли «Олимпиада», то ли «чемпионат Европы», могут оказаться под угрозой бойкота. Пока что – только со стороны Германии.

«Мы не исключаем, что, если события в Беларуси будут развиваться таким образом, то Немецкий Олимпийский комитет может принять решение о бойкоте Европейских игр. Нас беспокоят события в Беларуси, и мы внимательно за ними следим», – заявил президент немецкого Олимпийского комитета Альфонс Хёрманн.

Речь – о давлении на независимые СМИ, которое особенно усилилось в последнее время. В рамках так называемого дела БелТА задерживали, в том числе, и журналиста немецкого издания Deutsche welle Павлюка Быковского.

Между тем бойкотировать зрелища, запланированные на июль следующего года, собираются не только за границей. Большинство опрошенных минчан без энтузиазма относятся к празднованию.

Жители Минска:

«Какие игры?! Нам не до них вообще, людям жрать нечего, извините, а вы об играх».

«Сам я лично не пойду на эти игры, но я считаю, что они очень нужны для нашей страны, поскольку многие иностранные туристы придут в нашу страну».

«Игры нужны для популяризации страны».

«Если в отрыве от политики, то игры – это всегда хорошо. А как в комплексе? Не знаю, не знаю, позволяет ли нам экономика страны».

«Я думаю, что большинству простых людей это не интересно, и у них другие проблемы».

Такие ответы, однако, никак не вяжутся со словами руководителя страны.

По словам Лукашенко, «наилучшие Евроигры в истории» будут стоить около 50 миллионов долларов. Для сравнения, предыдущие соревнования, три года назад в азербайджанском Баку, стоили не менее миллиарда долларов.

Для Лукашенко сейчас остро стоит вопрос имиджа и рейтинга.

«Скорее всего, в следующем году, сразу после Европейских игр, у нас произойдет какое-нибудь большое политическое событие. Это может быть большое политическое событие – или президентская избирательная кампания, или референдум. Власти очень рассчитывают имиджево заработать на этих Европейских играх», – говорит политолог Алесь Логвинец.

Но нельзя одновременно и радоваться легким победам, и давить на основные свободы, отмечает политический обозреватель Радио «Свобода» Виталий Цыганков. А потому…

«Немецкий Олимпийский комитет решил, что называется, заранее ударить по больному месту, зная, что это является слабым местом, чувствительной точкой для Александра Лукашенко. И предупредить, что действительно, когда дело со свободой прессы в Беларуси будет ухудшаться, то может дойти и до реального бойкота», – говорит обозреватель Радио «Свобода» Виталий Цыганков.

Услышат ли западный месседж инициаторы Европейских игр, пока неизвестно. Но даже, если любопытство к празднованию будет минимальным, власти всегда могут подключить проверенный годами административный ресурс.