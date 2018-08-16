Пороховая бочка Балкан: повторится ли война в Боснии? Ирина Пташник

16.08.2018, 12:59

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Противоречия в регионе нарастают.

Находясь на территории одной из наиболее пострадавших от войны стран бывшей Югославии, невольно начинаешь понимать, что несмотря на прошедшие 25 лет, повторение тех событий – вполне реально.

Как известно, Босния и Герцеговина состоит из двух частей – Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, имеющей в своем составе 10 кантонов. Такую структуру закрепил Дейтонский договор или Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине от 14 декабря 1995 года, приложением к которому стала новая конституция.

Война на Балканском полуострове началась в 1991 году со Словении (к слову, страны, которая понесла наименьшие потери) и фактически закончилась в начале 2000-х с завершением войны в Косове и конфликта в Македонии.

Но своего пика война достигла в 1992-1995 годах именно в Боснии и Герцеговине, где количество жертв составило около 120 тысяч.

Большая часть жертв – это боснийские мусульмане, которых удерживали в концентрационных лагерях, подвергали пыткам и бесчеловечному обращению, а в дальнейшем – массово расстреливали (как пример – геноцид в Сребренице в 1995 году).

Причины таких зверств до сих пор точно не известны. По словам Кемала Перванича, который провел семь месяцев в одном из крупнейших концентрационных лагерей Боснии, охранниками в лагере были сербы, с которыми он учился в школе, которые были его учителями: "Меня подвергал пыткам один из охранников просто потому, что я играл против него в баскетбол в школе".

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Через 23 года по окончании войны ситуация в стране все еще остается напряженной. В том, что Босния до сих пор не стала единой страной, можно убедиться, попав на территорию Республики Сербской.

В первую очередь, в каждом городе или городке республики видны сербские флаги. На данной территории есть свои университеты, где не учатся боснийские студенты, полностью своя автономная администрация. Эта территория известна тем, что именно здесь происходили массовые пытки и убийства и, как следствие, было найдено одни из самых массовых захоронений.

На сегодня около 62% молодежи на территории Республики Сербской – безработные. Зато эта молодежь – военнообязанная и проходит службу в армии.

Кроме того, следует учесть, что местные телеканалы принадлежат власти, которая отрицает геноцид и преступления против человечества, имевшие место в начале 1990-х годов. Более того, обвинения президента Республики Сербской Милорада Додика об "оккупации" боснийскими "мигрантами", которые возвращаются после войны домой, нарушают Дейтонский мирный договор и не способствуют примирению и поиску компромисса.

Интересно, что еще десятилетие назад Додик рассматривался западными странами как довольно либеральный политик, однако сегодня его заявления мало чем отличаются от тех, что звучали от Радована Караджича или Ратко Младича, военных преступников, осужденных Международным трибуналом для бывшей Югославии за геноцид и преступления против человечества.

Милорад Додик в течение всей своей политической карьеры повторяет призывы к отделению Республики Сербской и присоединению ее к Сербии.

В 2017 году его заявления сопровождались закупкой оружия и установлением прочных отношений с президентом РФ. Однако наиболее опасным является факт поддержки заявлений и действий Додика существенным большинством сербов, проживающих в Боснии и Герцеговине, а это значит, что процесс примирения еще даже не начинался.

Тем более, что в октябре в Боснии и Герцеговине пройдут очередные выборы – а это повод для Додика усилить риторику вражды.

И это приводит к неутешительному выводу: угроза новой войны в регионе вполне реальна.

Конечно, существует очень много локальных инициатив, направленных на построение диалога между местными сербами, хорватами и боснийцами, однако ситуация все еще остается напряженной из-за желания потерпевших узнать правду, найти останки убитых родственников и привлечь виновных к ответственности.

Какие же последствия для Украины может иметь потенциальное напряжение ситуации в Боснии? Как минимум, очередной конфликт на Балканах, в регионе, который, по утверждению Брюсселя, имеет перспективы войти в Евросоюз, может надолго отбить у ЕС желание к расширению.

По словам экс-депутата Европарламента Дорис Пак, "Балканы интересны Европейскому Союзу, потому что расположены в самом центре Европы. Если здесь не будет демократии – то ЕС делает шаг назад в своей политике. Мы не против больших соседей, но нам важнее, чтобы в самом центре Европы была стабильность и демократия".

К тому же новый конфликт внутри Европы может привести к новой волне беженцев, что (по мнению Кремля) должно сделать ЕС более сговорчивым в диалоге с РФ. В том числе – и по Украине.

Впрочем, эти риски могут остаться нереализованными. Однако насколько ЕС готов защищать мир в регионе и интегрировать страны бывшей Югославии – станет ясно со временем.

А пока остается верить в силу диалога и примирительных инициатив на территории очень красивой Боснии.

Ирина Пташник, eurointegration.com.ua