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Никол Пашинян объявил этап быстрых реформ

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  • 16.08.2018, 13:19
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Никол Пашинян
Фото: РИА «Новости»

Премьер Армении подвел итог 100 дней правления.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что его правительству за 100 дней удалось обеспечить нормальное функционирование страны, и предлагает перейти к этапу быстрых реформ, сообщает "Интерфакс".

"На этом этапе необходимы очень быстрые и эффективные реформы, чтобы для нашей страны и экономики открылись новое дыхание, новая скорость, чтобы в контексте бюджетных обсуждений иметь также очень конкретные перспективы и результаты", - заявил Пашинян в четверг на заседании правительства Армении.

Он отметил, что в течение 100 дней кабинет министров решил основную задачу - обеспечил нормальное функционирование страны в послереволюционный период и нормальное продолжающееся развитие экономики, и теперь начинается новый этап работы.

Пашинян напомнил, что итоги 100-дневной работы правительства будут подведены завтра на митинге на площади Республики в Ереване.

17 августа в Ереване на Площади Республики в 18:30 по местному времени стартует митинг, на котором Пашинян подведет итоги деятельности правительства за 100 дней нахождения у власти.

Он сообщил, что возможно перед митингом будет организовано шествие. "Думаю над тем, чтобы завтра на Площадь Республики прийти шествием из одного из кварталов Еревана, так как мы это делали в дни революции. Как вы относитесь к этому предложению?", - написал Пашинян на своей страничке в Facebook.

На заседании правительства Армении Пашинян также затронул вопрос о предстоящих выборах мэра Еревана после отставки Тарона Маркаряна с этого поста9 июля. "Фальсификации на выборах места нет. А если кому-то покажется, что есть, то в дело вступят правоохранительные органы. Всякий, кто попытается подкупать или запугивать избирателей, не останется безнаказанным. Если попытаются нарушать закон - выбор за ними. Последствия известны ", - заявил Пашинян.

С 13 апреля 2018 года в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Пашинян. 23 апреля С.Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян. Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

8 мая 2018 года Пашинян был избран главой правительства Армении.


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