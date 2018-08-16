Павел Северинец вышел на свободу 1 16.08.2018, 14:47

Павел Северинец

Политик был арестован на 10 суток за защиту Куропат.

Павел Северинец вышел на свободу после 10-суточного ареста за защиту Куропат.

Об этом сообщил корреспондент Charter97.org в Минске.

Политика встречали родственники, активисты Белорусской Христианской Демократии и Европейской Беларуси.

Павел рассказал, что сидел в камере с ВИЧ-инфицированными, которых по закону должны содержать отдельно.

Политику вернули конфискованные ранее рукописи романа «Беларусалім» и разрешили пользоваться ручкой.