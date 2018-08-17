Анджей Дуда: Присутствие армии США в Польше позволит сдержать любого агрессора 1 17.08.2018, 10:20

Анджей Дуда

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Президент Польши выразил надежду на углубление военного сотрудничества с США ради безопасности Европы.

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на параде по случаю Дня вооруженных сил, выразил надежду на постоянное военное присутствие США в своей стране, сообщает «Голос Америки».

Польша опасается новой агрессии со стороны России, и Дуда заявил, что постоянное присутствие Армии США позволило бы «сдержать любого потенциального агрессора».

Вооруженные силы США и американские военнослужащие в рамках миссии НАТО поддерживают ротационное присутствие в Польше и других странах на восточном фланге НАТО – Литве, Латвии и Эстонии, – поскольку те обеспокоены угрозой со стороны России с тех пор, как в 2014 году она аннексировала Крым.

Польша недавно начала лоббировать создание постоянной американской базы в стране и увеличение контингента. Польша считает США своим главным защитником в силу некоторых сомнений по поводу того, что европейские союзники по НАТО действительно встанут на ее защиту в случае необходимости.

Парад проводится в рамках национального праздника, посвященного победе Польши над большевистской Красной армией в Варшавской битве 1920 года.