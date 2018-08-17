Пинчанин отнес продукты защитникам Куропат – и стал «героем дня» на родине 1 17.08.2018, 14:13

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Фото: svaboda.org

Местные власти испугались поступка Руслана Гусейнова.

В июне пинчанин Руслан Гусейнов приехал по делам в Минск. Вечером решил заехать в Куропаты и отвезти продукты знакомой журналистке, которая освещала события у ресторана «Поедем поедим», сообщает «Медиа-Полесье».

В те дни активисты устраивали информационные акции для посетителей этого заведения общепита и объясняли, что буквально в нескольких метрах находятся массовые захоронения многих тысяч невинно убитых людей.

Руслан поговорил с защитниками Куропат, сделал несколько стримов для своего FB-канала и стал свидетелем того, как автомобиль одного из посетителей чуть не наехал на человека. Этот момент пинчанин стал снимать на смартфон, водителю авто это не понравилось, и он выбил гаджет из рук Руслана, смартфон упал на асфальт и разбился.

На место происшествия была вызвана милиция, и Руслан Гусейнов написал заявление о порче имущества.

Сотрудники Боровлянского РОВД провели проверку по заявлению пинчанина и не стали заводить дело об административном правонарушении в связи с тем, что в действиях водителя не было злого умысла повредить его имущество.

Однако приключения Руслана этим не завершились, и он получил повестку явиться в один из минских судов в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс по ст. 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

В тексте протокола об административном правонарушении была следующая формулировка: Гусейнов «принял активное участие в составе группы граждан в пикетировании, без соответствующего разрешения Минского райисполкома, с целью публичного выражения отношения к функционированию ресторана «Поедем поедим», во время которого демонстративно стоял у ворот ресторана на фоне бело-красно-белого флага».

По разным причинам административное дело было передано в суд города Пинска и Пинского района.

Суд, длиной в три дня

13 августа началось рассмотрение административного дела в отношении Руслана Гусейнова. Руслан утверждал, что просто подошел к развлекательному комплексу и не участвовал ни в каких пикетах, он заявил множество ходатайств, практически все они были удовлетворены судом.

Судья выяснял причины и обстоятельства нахождения пинчанина у комплекса «Поедем Поедим», просмотрел видео, предоставленное правоохранителями (съемка ведется на камеры активности у ресторана), и видео, предоставленное Русланом. Далее был объявлен перерыв до следующего дня.

На следующий день судья принял ходатайство Гусейнова о вызове четверых свидетелей (работниц ресторана и активистов, присутствующих в тот день рядом с ним). Для этой процедуры был объявлен перерыв до 16 августа.

16 августа выяснилось, что никто из заявленных свидетелей в суд не явился. В итоге судья принял решение о том, что пинчанин все-таки участвовал в пикетировании ресторана и назначил ему наказание в виде штрафа размером в 10 базовых величин.

По окончании процесса Руслан Гусейнов заявил, что будет обжаловать решение Пинского суда.