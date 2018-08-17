Диетологи назвали продукты, вызывающие «зверский» аппетит 4 17.08.2018, 14:22

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Восемь диетических продуктов, провоцирующих переедание.

Эти «здоровые» продукты не такие полезные, как кажутся. Вместо того, чтобы утолять голод, они работают как провокаторы, возбуждая аппетит, пишет hronika.info.

Зеленый смузи, немного несладких хлопьев с ягодами, сэндвич с обезжиренным сыром и стакан натурального йогурта - кажется, именно так вы представляете себе идеальный «полезный» завтрак. Увы ... Ни один из этих продуктов не только не утолит голод, но, наоборот, только разогреет аппетит.

цельнозерновой хлеб

Пожалуй, это одно из крупнейших food-открытий за последнее время. Оказывается, цельнозерновой хлеб не такой идеальный, как можно было подумать. Он ничуть не утоляет голод и даже, наоборот, может привести к еще большему желание есть. Все дело в том, что цельнозерновой хлеб имеет высокий гликемический индекс. Он поднимает уровень сахара в крови даже сильнее, чем шоколадка. Потом же, когда уровень сахара резко начнет падать, чувство голода станет расти, приводя к перееданию. Как следствие увеличение веса, и это в лучшем случае.

хлопья

Хлопья с молоком, особенно если они еще и сделаны по всем правилам здорового питания, кажутся идеальным вариантом для быстрого и сытного завтрака. К сожалению, это предположение абсолютно ошибочно. Недавние исследования показали, что чем меньше воды в продуктах, тем меньше они насыщают наш организм. А теперь оцените с этой точки зрения хлопья: да, они богаты клетчаткой и витаминами, но, к сожалению, не дают ощущение сытости. И даже молоко здесь не в силах что-то кардинально изменить. Конечно, с ним завтрак будет плотнее, но не намного. Лучше заменить хлопья на похожую по сути, но более сытный и «мокрую» кашу, овсянку, например.

фрукты и ягоды

Безусловно, фрукты должны присутствовать в рационе питания, но надеяться на то, что они утолят голод и защитят от переедания, глупо и бесполезно. Во-первых, хотя бы потому, что диетологи советуют есть их для ускорения метаболизма (читай, чем быстрее переварится пища, тем быстрее вам захочется перекусить). Во-вторых, в фруктах присутствуют глюкоза и фруктоза. Что происходит, когда уровень сахара в крови поднимается, а потом резко стремится к нулю, вы и сами знаете ...

йогурты

Еще один продукт, который кажется идеальным выбором для нехитрого и полезного перекуса. Вроде, и белок есть, и кальций, и различные полезные для пищеварения бактерии - спрашивает, почему же этот замечательный йогурт не слишком полезным. Ну, хотя бы тем же сахаром, но самое важное - своей текстурой. Йогурт - жидкий, его можно пожевать, и во многом из-за этого наш мозг и не воспринимает его как полноценную пищу и не передает нам сигнал об удовлетворении и насыщения. Вы не получите полноценного удовлетворения от такой пищи, и уже через пару часов организм потребует добавки. Чтобы йогурт стал по-настоящему питательным, он должен быть для начала без вкусовых добавок (сахара). Плюс, в нем должно быть что пожевать - добавьте в него горсть орехов или хлопьев (здесь они как раз уместны).

смузи

Травяные смузи с овощами, фруктами и миндальным молоком, безусловно, хороши и полезны, но они, как и йогурты слишком жидкие, чтобы насытить организм. Доказано, что наш организм учитывает не все калории, поступающие с жидкой пищей. В результате оказывается, что питаясь только супами и смузи, мы получаем гораздо меньше питательных веществ, чем если бы если все то же самое, но в виде твердой пищи.

салаты

Мы не призываем отказаться от сочной зелени. Просто напоминаем, что сама по себе она ничуть не насыщает. Даже наоборот, пробуждает аппетит, вызывая желание есть снова. Чтобы салат стал питательной, добавьте в него что-то белковое, нежирное мясо или рыбу, несоленых орешков, овощей или фруктов, оливковое масло или даже сыр.

замороженный йогурт

Уверены, вы, так же как и мы, любите заканчивать обед или ужин чем-то сладким. Нам кажется, что именно эта последняя нота передаст нашему организму сигнал стоп, «можно больше не есть». Между тем, все как раз иначе. Мало того, что это пустые калории, так они еще и содержат сахар, который, как вы знаете, только разжигает чувство голода. Замороженный йогурт получил среди сторонников здорового питания положительное звание диетического мороженого, но надеемся, что теперь вы понимаете, что он ничем не лучше пломбира.

соусы

Песто, сальса, гуакомоле - звучит не то чтобы очень опасно, но на деле именно такие добавки отвечают за переедания. Согласно многочисленным исследованиям, чем разнообразнее действует на вкусовые ощущения ваш прием пищи, тем больше калорий вы поедаете. Что уж говорить о тех соусах, которые в принципе разжигают аппетит - обычно в них присутствуют различные смеси из острого перца.