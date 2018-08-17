Сеть заправок А-100 выставлена на продажу 5 17.08.2018, 15:18

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А-100 — это единственная крупная в Беларуси сеть АЗС с белорусским частным капиталом.

Владелец группы компаний А-100 Александр Центер выставил на продажу сеть одноименных заправок. Об этом tut.by рассказали три источника в финансовой сфере и нефтепереработке.

«Доходы упали, бизнес сжался, долги приличные. Выхода два — либо продать, либо привлечь инвестора», — сказал один из собеседников.

«Да, А-100 выставило на продажу и заправки, и нефтебазы. Сколько хотят? Дорого. При таких надбавках бизнес очень сложный. Кто может купить? Может, россияне купят. Но это будет больше политика», — отметил источник в нефтеперерабатывающем бизнесе.

А-100 — это единственная крупная в Беларуси сеть АЗС с белорусским частным капиталом. Она насчитывает 34 заправочные станции с набором разных сервисов, говорится на сайте компании. Большая часть заправок находится в Минске и Минском районе.

В 2013 году А-100 привлекла кредит европейского банка в размере 10 млн долларов на свое развитие. Проект стоимостью 20 млн долларов (остальное должны были составить собственные средства) предусматривал увеличение сети заправочных станций как минимум в два раза — с 21 до 45−50. Кредит был предоставлен на 7 лет.

Два месяца назад владельцы частных заправок (в их числе — «Астотрейдинг» (бренд А-100) написали письмо госорганам с просьбой принять «срочные меры» по улучшению финансово-экономических условий работы. В обращении подчеркивалось, что начиная с января 2015 года маржинальный доход предприятий от розничной торговли топливом практически не изменился, что обусловлено его прямой зависимостью от цены реализации, которая регулируется «Белнефтехимом». При этом расходы по основным статьям увеличились. Кроме того, увеличение абсолютной розничной цены на топливо привело к росту затрат на банковские услуги (инкассацию, эквайринг) на 13%. Рост курса доллара (на 68%) обеспечил рост цен на оборудование и комплектующие в пропорциональном соотношении. Таким образом, владельцы АЗС были вынуждены констатировать тот факт, что «рост затрат при постоянном маржинальном доходе носит длительный системный характер», что привело к отрицательным финансовым результатам и, как следствие, к прекращению новых инвестиций в бизнес, снижению финансирования в основные фонды.

Александр Центер отказался от комментариев.