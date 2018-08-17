Новым поверенным в делах США в Беларуси назначена Дженнифер Мур 17.08.2018, 15:58

Дженнифер Мур начнет работу в должности поверенного в делах США в Беларуси уже в этом месяце.

"Дженнифер Мур начнет работу в должности поверенного в делах США в Беларуси в августе 2018 года", - говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве отметили, что перед приездом в Минск Мур занимала должность заместителя директора управления по делам Южной Европы Государственного департамента США, которое отвечает за отношения США с Турцией, Грецией и Кипром.

Кроме того, новый поверенный имеет богатый опыт работы по европейской тематике и на протяжении большей части своей карьеры специализировалась в вопросах международного сотрудничества и реформ в области безопасности. Ранее она работала в качестве заместителя директора управления Госдепартамента по миротворческой деятельности, санкций и борьбе с терроризмом, советника по политическим и экономическим вопросам посольства США в Тиране, а также на различных должностях в политической, военно-политическом и экономическом отделах в посольстве США в Анкаре, Сараево, Багдаде и Джакарте.

Также Мур занимала должность дежурного сотрудника Оперативного центра Госдепартамента и ассистентом помощника Госсекретаря по военно-политическим вопросам.

Как сообщалось, предыдущий временный поверенный в делах США Роберт Райли завершил свою дипломатическую миссию в республике в июле. Он работал в Минске два года.

С 2008 года в Беларуси нет посла США.