закрыть
17 августа 2018, пятница, 17:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: В Гродно нашли шахматную фигуру XIV века

  • 17.08.2018, 16:48
Фото: museum-grodno.by

На шахматную фигуру во время раскопок в Старом замке наткнулись археологи.

В Гродно нашли шахматную фигуру, которая может относиться к XIV веку. На нее во время раскопок в Старом замке наткнулись археологи. Фотографии разместил сайт museum-grodno.by. Шахматная фигура изготовлена из рога.

В Гродненском государственном историко-археологическом музее говорят, что это не первая такая находка на Замковой горе и у них уже собирается коллекция шахматных фигур. Осенью прошлого года была найдена ладья. Интересно, что она также сделана из рога и датируется XIV веком. Вполне возможно, что этими шахматами мог играть великий князь Витовт.


популярное за неделю

Мнение

Даешь позитив!
Даешь позитив! Александр Гольц
Время клоунов у власти заканчивается
Время клоунов у власти заканчивается Николай Статкевич
Санкции и дураки
Санкции и дураки Игорь Яковенко
Двойка с минусом, или Социальная модель имени Лукашенко
Двойка с минусом, или Социальная модель имени Лукашенко Валерий Карбалевич