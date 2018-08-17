Фотофакт: В Гродно нашли шахматную фигуру XIV века 17.08.2018, 16:48

Фото: museum-grodno.by

На шахматную фигуру во время раскопок в Старом замке наткнулись археологи.

В Гродно нашли шахматную фигуру, которая может относиться к XIV веку. На нее во время раскопок в Старом замке наткнулись археологи. Фотографии разместил сайт museum-grodno.by. Шахматная фигура изготовлена из рога.

В Гродненском государственном историко-археологическом музее говорят, что это не первая такая находка на Замковой горе и у них уже собирается коллекция шахматных фигур. Осенью прошлого года была найдена ладья. Интересно, что она также сделана из рога и датируется XIV веком. Вполне возможно, что этими шахматами мог играть великий князь Витовт.