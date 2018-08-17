Саакашвили заявил, что вернется в Украину после ухода Порошенко 17.08.2018, 19:47

Михаил Саакашвили

Политик заявил, что будет добиваться восстановления украинского гражданства.

Экс-президент Грузии и лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину после того, как нынешний президент страны Петр Порошенко уйдет с поста главы государства. Об этом он заявил в эфире "Радио НВ", пишет "Новое время".

"[Я вернусь] как только Порошенко уйдет и я восстановлю свое гражданство через судебную систему. Потому что элементарно там было все нарушено по отношению ко мне", – сказал Саакашвили.

Он намерен добиться того, чтобы чиновники, которые имеют отношение к потере им гражданства Украины, ответили за свои действия в законном порядке.

"Естественно, я буду возвращаться в Украину", – подчеркнул Саакашвили. Cаакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, он был главой Одесской облгосадминистрации, а в июле 2017-го потерял гражданство. Порошенко издал соответствующий указ из-за ложных данных, которые политик указал при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.