Щедрые ли чаевые оставляют минчане? 17.08.2018, 21:03

Владельцы минских баров рассказали, как правильно благодарить официантов.

О том, какой должна быть сумма чаевых и можно ли списать чаевые с карточки, журналисты tut.by спросили у владельцев минских баров и ресторанов.

Когда нужно оставлять чаевые?

Всегда, потому что чаевые считаются правилом хорошего тона. В Беларуси чаевые не могут быть включены в счет, с них не платятся налоги. Чаевые можно не оставлять, когда вам нахамили, перепутали заказ, подали невкусное или испорченное и никак не загладили вину.

– Чаевые к нам пришли с капитализмом. Капитализм сказал: «Чаевые нужно оставлять». Мы и оставляем. Это традиция, – говорит совладелец винного бара «Хороший год» Александр Кульбачко.

Сколько же чаевых оставлять?

Администратор одного из дорогих столичных ресторанов Маргарита говорит, что стоит ориентироваться на 10% от суммы заказа (это правило работает для всех сфер). Можно оставить и больше: размер чаевых напрямую зависит от удовлетворенности сервисом.

– Если вы можете себе позволить поужинать на 500 рублей — оставьте 50 официанту, который весь вечер вас обслуживал. Взяли только кофе и десерт и потратили 15 рублей – оставьте рубль или два, – считает Маргарита.

Щедрые ли чаевые оставляют минчане?

По словам сотрудников сферы общепита, в последние несколько лет то ли кризис, то ли необразованность людей приводят к тому, что даже в дорогом ресторане с хорошим обслуживанием чаевые оставляют в половине случаев.

– Гость может поужинать на три, четыре, пять, шесть миллионов старыми, рассчитаться карточкой и уйти. Или официант может целый вечер провести с гостями во время банкета, а те рассчитываются в ноль. Иностранцы, особенно русские, любят говорить: «У меня нет с собой ваших денег». Официант же не может ему сказать: «Так оставьте свои», – рассказывает администратор Маргарита.

Насколько важны чаевые для персонала?

Судите сами. Ставка официанта по Минску начинается от рубля в час (при выработке в 200 часов, а это очень много, он получит всего 200 рублей оклада). Кому-то платят больше: 2 или 3 рубля в час. Как правило, в ресторанах у персонала достаточно высокая зарплата и соотношение оклада к чаевым – 40 на 60. В пиццериях и кафе оклад ниже: соотношение к чаевым – 30 на 70.

Как правильно оставить на чай и можно ли списать деньги с карточки?

Когда вы собираетесь уходить, то в папку со сдачей можно положить некую сумму или забрать часть сдачи.

– По правилам, если человек рассчитывается, дает официанту папку и говорит спасибо, это значит, что сдачу возвращать не нужно. Но наши люди с этим правилом не знакомы. Иногда скажут спасибо и глазами вопрошают: «Где моя сдача?» Поэтому лучше говорить: «Спасибо, сдачи не надо», – поясняет Маргарита.

Если вы сидите за баром, деньги можно оставить прямо на барной стойке, придвинув к бармену. В кофейнях, где расчет производится у кассы, чаевые для бариста (немного, обычно по рублю) оставляют в чашечке. Списать деньги с карточки на чай в нашей стране нельзя.