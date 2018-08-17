Невеселые размышления после матча Вячеслав Игнатович

17.08.2018, 22:26

В этой жизни я научился ничему не удивляться. Поэтому допускаю самые разные сценарии.

Например, и вот такой, которого придерживаются люди, свято верящие, что добро в окружающем нас мире в разы превалирует над злом: Вчерашний матч "Зенит" Санкт-Петербург — "Динамо" Минск в спортивном плане был абсолютно честным, а белорусская команда провела его самым бездарным образом. Сказать по правде, я очень завидую тем, кто не допускает мысли, что могло быть как-то иначе.

Но куда деваться от того, что последние годы продемонстрировали нам столько низости и подлости от людей, развращенных деньгами и властью, что очень сложно поверить, будто в данное противостояние никто не запустил щупальца с закулисными механизмами. А они не такие уж и сложные по своей сути: купить то, что не покупается, наклонить того, кто не наклоняется...

Это для нас, сидящих на трибуне и сжимающих кулаки у экранов телевизоров, хочется, чтобы футбол был игрою для нас. Но это уже давно не так. И простые болельщики интересуют ту сторону только тогда, когда со своими скудными рублями толпятся у касс, покупают шарфы и подписываются на платные телеканалы. А какие деньги по совокупности (газпромовские откаты и букмекерские ставки) могли крутиться вокруг результата вчерашней игры, мы даже не можем себе представить.

А может, и не только вчерашнего. Ведь встав на конспирологические рельсы, очень легко предположить, что искушенный режиссер вполне мог написать и двухсерийный футбольный сценарий. А что такого? Кто-то зарабатывает на выходе в групповую стадию еврокубков, а кто-то на удачном жребии, который сводит с богатым бывшим соотечественником. С кем договариваться, как не с ним? А тут еще новенький стадион подоспел с неминуемым зрительским аншлагом…

Вспомнился Валерий Лобановский с его откровением Владимиру Перетурину о том, что проблема договорных матчей заключается в плохой драматургии. Лет сорок поди прошло. Ни для кого не секрет, что зараза договорняков с тех пор никуда не делась, а вот драматургию сам бог велел подтянуть на высоты, которые и не снились легендарному Валерию Васильевичу…

Впрочем, еще раз — ничего не утверждаю и ни на чем не настаиваю. Множество мелких штришков и нюансов, случившиеся за последние пару недель, просто отложу в копилку личных наблюдений. И если вдруг по поводу состоявшейся дуэли грянет однажды гром разоблачений, они просто помогут для личного самоутверждения, что что-то в этом виде спорта я все же понимаю.

А пока о другом. Состояние в душе настолько скверное, что когда как не сейчас рассказать об еще одном футбольном потрясении, которое довелось пережить в 2012-м году, когда работал над своим проектом "Динамо-82. Тридцать лет победы". Для одной из глав я брал интервью у режиссера фильма "В атаке вся команда" Владимира Цеслюка. Вот один из фрагментов нашей беседы в том виде, как он увидел свет в газете после естественной литературной обработки:

Получается, что три финишных месяца чемпионата вы прожили рядом с командой.

Вместе ездили по всей стране. Но селились всегда в других гостиницах. Вне поля Малофеев нас к игрокам не подпускал.

Такие беседы, как с Прокопенко, происходили случайно, мимоходом. Интересная история была в Баку. Ко мне подошел хмурый абориген и попросил организовать встречу с кем-нибудь из игроков, чтобы договориться о победе “Нефтчи”. Сразу предупредил об этом Малофеева. И добавил от себя: мол, наша группа приехала снимать кино о чемпионах, а не постановочные спектакли. Тогда минчане, кстати, проиграли. Последний раз в сезоне.

А самой беседе Владимир Владимирович утверждал, что нисколько не сомневается, что команда тот матч продала. "Вы помните, какие голы пропускал наш вратарь?" — восклицал он!

Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Ворота Вергеенко поражались после непростительных ошибок динамовской обороны. При первом голе защитники просто прекратили борьбу за мяч, который, по их мнению, покинул пределы поля. При втором Янушевский сделал сброс прямо под удар Ахмедову. В третьем случае после прострела Алиева динамовцы закатили мяч в свои ворота сами. Такая безалаберность не позволила уцепиться даже за ничью, хотя второй тайм и прошел с подавляющим преимуществом гостей.

Цеслюк не был подписан на "Прессбол", жил за городом и попросил меня приберечь для него номер газеты, в котором будет опубликовано интервью. Эту просьбу я выполнил, и мы встретились еще раз. Когда отвозил ему свеженький "Прессбол", Владимир Владимирович, еще не видя, в каком виде обнародовал я его слова, снова произнес фразу: "Хорошая была команда! Но матч в Баку все же продала…"

Стоит добавить, что в тот год "Нефтчи" проиграл дома только краснодарской "Кубани" в матче последнего , который уже ничего не решал. А по ходу чемпионата им были повержены и "Спартак" 4:3, и киевское "Динамо" 2:1. На выезде, напротив, сплошные поражения при трех ничьих. Как результат – третье место снизу.

Но вернусь к собственным ощущениям. Меня потрясла уверенность кинорежиссера. А ведь это был финиш сезона (пятая игра от конца) и ожесточенная борьба за золото. Отрыв от Киева по потерянным очкам равнялся двум (после поражения он вообще нивелировался), а следующая игра дома именно с киевлянами. Размышляя над услышанным, думал. Интересно, по сколько им зарядили? По пятьсот, по тысяче? Неужели предложенный куш был таким аппетитным, что решили и его не упустить, и за чемпионство борьбу продолжить. Возможно, даже поклялись друг другу в домашнем матче с Киевом победить, во что бы то ни стало и восстановить статус-кво.

Действительно, интересная была команда. Чего уж говорить о дне сегодняшнем. Ходили слухи, знаменитая пенка Филимонова от Шевченко в отборочном матче Россия — Украина в конце 90-х потянула на миллион долларов. А сегодня уже 2018-й.

Такие вот невеселые размышления после вчерашнего "Зенита"…

Вячеслав Игнатович, "Прессбол"