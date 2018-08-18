Во сколько обойдется России поездка кубанских казаков на свадьбу с Путиным в Австрию 13 18.08.2018, 9:59

3,763

ФОто: Kirill Kukhmar/TASS

Даты свадьбы и поездки хора - совпадают.

На свадьбу главы МИДа Австрии Карин Кнайсль в субботу вместе с президентом России Владимиром Путиным приедет государственный Кубанский казачий хор. Поездка в Австрию будет стоить от 1,8 млн рублей.

Кубанский казачий хор поехал в Вену на период с 17 по 19 августа, следует из документов госзакупки, которые обнаружила Би-би-си.

На субботу, 18 августа, назначена свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которую приедет президент России Владимир Путин. Ранее австрийские СМИ писали, что Путин привезет в качестве подарка на свадьбу казачий ансамбль, который исполнит песни для молодоженов.

Художественный руководитель хора Виктор Захарченко отказался давать комментарии Би-би-си по этому поводу, мотивируя это тем, что "информация в СМИ искажается".

На вопрос, зачем ансамбль летит в Вену на 17 августа, Захарченко ответил, что "не может комментировать" эту поездку.

"Мало ли что в жизни может совпадать. Да, может совпадать. Но в Австрии много событий происходит, какое это отношение имеет? Я не могу подтвержать то, что уже есть в прессе", - сказал гендиректор ансамбля Анатолий Арефьев. Он подтвердил, что хор летит в Вену.

Три баяна и контрабас

В Вену отправились 17 музыкантов ансамбля, следует из данных госзакупок. Музыканты выехали из Краснодара в Австрию через Стамбул. В документации указывается, что трое повезут с собой баяны, а один - контрабас.

Австрийская газета Kurier писала, что свадьба главы МИД Австрии пройдет 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße, который находится на территории федеральной земли Штирия.

В Штирии же, судя по сайту госзакупок, будут жить и музыканты казачьего хора. Они остановились в отеле Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark, находящийся в коммуне Эренхаузен, следует из документации.

Для хора заказаны номера двух типов. Семь из них стоят по 63 тысячи рублей за две ночи, другие - по 90 тысяч рублей за две ночи.

Этот отель находится в 9 км от ресторана Gasthaus Tscheppe, где, по данным австрийских СМИ, и пройдет свадьба. Также Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark находится в 4 км от гостиницы Gasthof Wratschko, откуда поедут новобрачные.

Музыкант хора Виктор Сорокин около 19 часов по московскому времени выложил в свой инстаграм фотографию, на которой в геолокации указан Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße, где будет проходить свадьба.

Другой участник ансамбля выложил фотографию с геолокацией в одном из ресторанов Штирии и подписью "работаем". Вскоре после публикации этой статьи посты были удалены из соцсетей обоих артистов.

Согласно документации на сайте госзакупок, всего на билеты, проживание и страховку членов хора потрачено 1,8 млн рублей. Будут ли музыкантам выплачиваться гонорары, из сайта госзакупок неясно.

Источник: Instagram

Кубанский казачий хор - государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры Краснодарского края. Хор существует как засчет государственных субсидий, так и от продажи билетов на концерты.

Выручка Кубанского казачьего хора в 2017 году составила 354 млн рублей, большая их часть - поступления от оказания платных услуг (вероятно, продажи билетов на концерт). В качестве субсидий из бюджета хор получил 7,7 млн рублей. Еще 57 млн рублей доходов указано как "прочие доходы".

Источник: Instagram

Чья это свадьба?

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль давно пригласила Путина на свою свадьбу. Несколько дней назад стало известно, что российский президент принял приглашение. Он заедет на свадьбу накануне запланированной встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Кнайсль симпатизирует России. Она член коалиционного правительства Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы, хотя ни в какой партии не состоит.

Кабинет министров выступает за налаживание связей с Россией. Напрмиер, Австрия стала единственной ключевой страной Евросоюза, которая не высылала российских дипломатов из-за скандала с отравлением в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Кнайсль тогда заявила, что "в трудные времена необходимо поддерживать диалог", и добавила, что готова стать посредником между Москвой и Лондоном.

Путин нечасто посещает свадьбы. Например, он не пришел на свадьбу своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, хотя тот его приглашал.

Как рассказал Песков в среду, 15 августа, на бракосочетании Кнайсль Путин побывает с частным визитом.

В австрийском МИДе также заверили, что это "в первую очередь приватное торжество и частный визит" и "отсюда не вытекает никакого изменения внешнеполитического курса Австрии".

Тем не менее депутат Европарламента от партии "Зеленых" Михель Раймон уже потребовал от Кнайсль уйти в отставку из-за приглашения Путина.

Что известно о хоре?

Кубанский казачий хор - один из стареших российских казачьих певческих коллективов. Кубанский казачий хор регулярно выступает на государственных мероприятиях.

Например, в мае он появился на открытии Крымского моста. Хор был "коллективом-послом" Чемпионата мира по футболу 2018 и выступал в Сочи на фестивале болельщиков ФИФА в первый день турнира.

На сайте хора опубликована цитата президента Владимира Путина о коллективе: "Юбилей Кубанского казачьего хора - важная веха в истории российской культуры. Этот старейший отечественный народный коллектив по праву славится богатейшими традициями, высокой певческой культурой и неповторимым исполнительским стилем". Так он поздравлял хор с юбилеем в 2006 году.

В те же выходные, когда часть хора полетит в Австрию на свадьбу, Кубанский казачий хор значится хэдлайнером фестиваля славянского искусства "Русское поле", который пройдет 18 августа в музее-заповеднике "Коломенское".

Хор выступал на закрытии Олимпийских игр в Сочи

Фото: getty

Кроме того, на главной странице опубликованы благодарственные письма хору от министра культуры Владимира Мединского и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Хор поддерживает группа компаний "Базовый элемент" Олега Дерипаски (бизнесмен вырос в Краснодарском крае), а также его фонд "Вольное дело".

Художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко работал сопредседателем краснодарского штаба общественной поддержки Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.

Хор - постоянный получатель президентских грантов в области культуры. Так, в конце 2018 года ему выделили 59 млн рублей, в 2016 году хор также получил президентский грант в 46 млн рублей, в 2012 году - 25 млн рублей.