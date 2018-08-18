Алексей Навальный намерен добиваться отставки спикера Госдумы РФ 2 18.08.2018, 11:44

1,681

Алексей Навальный

Вячеслав Володин замешан в коррупции.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального намерен добиваться досрочного прекращения депутатских полномочий спикера Госдумы Вячеслава Володина. Соответствующее заявление ФБК направил в Генпрокуратуру в пятницу, 17 августа, сообщает "Немецкая волна".

Как следует из нового расследования ФБК, мать Володина Лидия Барабанова владеет квартирой в элитном жилом комплексе в Москве. Кроме того, 82-летней пенсионерке и бывшей учительнице принадлежат десять компаний с "миллиардными оборотами". В Фонде борьбы с коррупцией утверждают, что Барабанова является фиктивным собственником, а на самом деле имущество принадлежит Володину. Сам спикер Госдумы на новое расследование пока никак не отреагировал.

Команда Алексея Навального регулярно публикует расследования о коррупции среди российских чиновников. В июне ФБК выяснил, что безработная жена депутата Госдумы Леонида Слуцкого Лидия Лыскова владеет трехэтажным пентхаусом в центре Москвы стоимостью не менее 400 млн рублей. Судя по декларации о доходах депутата, у него не могло хватить средств на покупку этой недвижимости.