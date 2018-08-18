Американцы считают Трампа слишком дружелюбным к Путину 18.08.2018, 17:05

РФ врагом США считают 41% американцев.

Около 57% американцев считают, что президент США Дональд Трамп слишком дружелюбно относится к РФ и конкретно к президенту страны Владимиру Путину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией SSRS по заказу CNN, передает liga.net.

35% респондентов ответили, что поддерживать дружественные отношения с РФ - это правильно. РФ врагом США считают 41% американцев. В 2014 году этот показатель, по информации издания, был на уровне 25%.

Среди демократов врагом Россию считают 56% (четыре года назад - 20%, - ред.), а 70% сторонников Трампа назвали правильной дипломатию президента по отношению к РФ.

Что касается отношения Трампа к Северной Корее, то в чрезмерной дружбе с КНДР обвинили Трампа 43% респондентов.

42% опрошенных назвали правильными такие отношения с Пхеньяном. 59% сказали, что главный враг – это КНДР.

90% американцев видят Великобританию и Францию союзниками и друзьями США, Германию - 85%, Израиль - 75%.

Опрос проводился с 9 по 12 августа 2018 года среди 1,2 тысячи респондентов.