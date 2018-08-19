Опять двойка, или белорусская экономика мордой в асфальт 13 19.08.2018, 8:23

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Страной управляют вчерашние троечники.

Об этом в интервью primus.by заявил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, комментируя скандальное посещение Лукашенко Оршанского района и последовавшие за этим кадровые перестановки в правительстве и на местах:

- Люди, которые сейчас работают в белорусской власти – это троечники. И шансов стать отличниками у них нет. А я помню из преподавательской практики, что тройка часто ставится тогда, когда на самом деле надо ставить двойку.

Вот Лукашенко себе набрал такую команду – даже не полк или дивизию – а целую армию троечников.

Поэтому все, что касается Оршанского, как Борисовского, Барановичского, Добрушского и так далее районов – там всюду одно и то же. Там сидят люди, у которых есть одна пламенная страсть: скорей бы все это поменялось и я забрал этот заводик себе.

Даже в советское время, когда была КПСС и прочее, директора были очень мощными. А нынешние, как в Орше, куда приезжал Лукашенко – трусы и слабенькие. Что он, не мог укусить в ответ, взбрыкнуться?

Обломки СССР, все, что было самого худшего, в неграмотной и непрофессиональной форме – собрали в белорусских «управленцах».

Вы пиво с раками пьете? Так вот этот выеденный рак, этот хитиновый корпус, который от него остался – это и есть белорусский директорат. Красный, распаренный, выеденный весь изнутри… Один хитиновый корпус остался.

Лукашенко приезжает к ним и говорит: «Вы не любите свой завод». А что, он сам не клал асфальт в траву? Будучи директором совхоза – не красил траву в зеленый цвет? Когда я служил в Тильзитском полку, у нас старослужащие красили поросят в белый цвет. Не помогло – поросята умерли. Сейчас я скажу иносказательно: эти поросята должны сдохнуть.

То, что мы видим – это даже не болезнь, это метод выживания. Мне уже стало так лень комментировать происходящее в белорусской экономике. Потому что экономики нет. А есть какой-то отсроченное настоящее, которое постоянно падает «мордой в асфальт».