«14 лет шокирую местных своим искусством» 4 20.08.2018, 8:11

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Художник из Гродно сделал из деревенского дома галерею.

Михаил Тапм не вращается в богемном окружении, не устраивает выставки и раскрашивает буквально все вокруг себя, создавая из своего жилища истинную художественную усадьбу, сообщает «Белсат».

Проезжая через деревню Конюхи, которая находится в 15 км от Гродно, нельзя не обратить внимание на ряд ярких картин-плакатов, которые просто стоят в саду. На старой яблоне висит белый конь с подковой, а под ним надпись «Лошадь мечтает о свободе, надоело в огороде». Рядом Ленин с Купидончиком и какой-то ведьмой. За ними шимпанзе, одетый в костюм с галстуком, с подписью «О таком мечтают дамы, от него на сердце шрамы». На стене деревенского дома красуется российский певец Григорий Лепс.

По-видимому, здесь живет такой же неординарный человек, – подумали мы и постучались в дом. Дверь открыла женщина, которая охотно провела нас в комнату к хозяину. На входе висит надпись «Если к нам пришел с добром, кофейку тебе нальем». Мы с добром, поэтому проходим внутрь.

«14 лет шокирую местных своим искусством»

Хозяином дома оказался житель Гродно Михаил Тамп, который уже 14 лет живет в Конюхах. Из-за материальных трудностей вместе с женой Тамарой они переехали в деревню. Пока Михаил рисует, Тамара растит кабачки, огурцы и помидоры. До Конюхов художник десять лет прожил в Минске. Учился на архитектурном отделении, которое не закончил. Работал художником в парке Челюскинцев, после чего уехал и несколько лет на заказ расписывал костелы.

«Тамп-Трамп, – шутит Михаил, – это эстонская фамилия. Мой отец эстонец, а мать родом из деревни Благое Ленинградской области. Хотя сам я родился в Гродно в 1960-м году. А теперь тут живем. 14 лет шокирую людей своим искусством».

О себе художник рассказывать стесняется. Несколько лет назад он пережил микроинсульт, который повлиял на его произношение и походку. Охотнее хозяин показывает свои произведения, развешанные по всему дому. Возле окна стоит стол с множеством кисточек и красок – это «мастерская».

«Я свободный художник»

Михаил Тапм рисует в стиле поп-арт. В конце 1950-60-х это направление в искусстве стало популярным в Западной Европе и США. За основу картины художники берут образы продуктов потребления или массовой культуры, которые помещают в другой контекст.

В комнате Михаила висит портрет Григория Лепса.

«Очень люблю этого певца, уважаю. А чем вдохновляюсь? Я свободный художник. Иногда просто хочется что-то сделать, тогда уже обдумываю, работаю над темой. В каждую картину частичку себя вкладываю. Придумываю юмористические подписи, как видите, стихотворные. Вообще мне стихи очень легко даются. За полчаса могу вам поэму сложить. Люди даже приезжают, чтобы я для них писал тосты или пожелания. Руководитель фермы недавно был, составлял ему стихотворение на выпускной у дочери», – говорит Михаил.

Во время разговора художник с сожалением признал, что картины продаются слабо. Поскольку живут они в деревне без подключения к интернету, мало кто знает о творчестве Михаила Тампа.

«Иногда местные приходят, но больше из любопытства. Большинство не понимает моих посылов. Иногда люди, проезжая через деревню, останавливаются. Но мы ко всему очень просто относимся. Ранее свои произведения я продавал в Гродно под Молодежном центром, иногда на Скидельском рынке, а теперь уже труднее доезжать», – объясняет художник.

На прощание в глаза бросилась цитата на входе, которая отражает, по-видимому, жизненное кредо этого творческого человека.

«Надоел бамбук, Китай. Конюхи для панды рай. Драников наемся, буду слушать Лепса. И о вечном вам скажу: вновь без денег я сижу».

Посетить художника можно по адресу д. Конюхи, Красноармейская 23.