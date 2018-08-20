Путин молчит, рейтинг идет вниз 12 Сергей Шелин, «Росбалт»

20.08.2018, 8:29

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Владимир Путин

Фото: getty images

Правителю придется отвечать перед народом.

Рейтинги, как известно, вещь условная. Но если их замерять регулярно и по одной методике, то о том, в какую сторону меняются настроения людей, можно узнать и из них. Скажем, бюллетень «Доминанты», еженедельно публикуемый фондом «Общественное мнение», довольно наглядно показывает, что околовластные прогнозисты ошиблись в надеждах, будто пенсионная тема понемногу перестанет злить народ и мешать ему любить начальство.

Дали промах даже те реалисты, которые говорили, что упавшая популярность вождя и его подчиненных «вышла на плато», потоптавшись на котором месяц—другой поползет обратно вверх. Надо только иметь немножко терпения и подождать.

Опросы ФОМа показывают, что картина не совсем такова. В июне, после провозглашения «пенсионной реформы», индикаторы популярности Путина, Медведева, «ЕР» и правительства круто снизились. В июле, пожалуй, и в самом деле было что-то похожее на «плато». Люди ждали каких-нибудь разъяснений, утешений и исправлений. А в особенности, конечно, путинского заступничества.

Удивительно ли, что так ничего толком и не дождавшись, они стали взирать на начальство еще более скептически?

Крупного спада популярности сейчас не случилось — все-таки август, время отпусков и сопутствующих им удовольствий. Но новое, пусть и небольшое, ухудшение индикаторов налицо. А то, что оно равномерно фиксируется почти по всем пунктам, доказывает его неслучайность.

В июле президентский рейтинг Владимира Путина (т.е. условная готовность за него голосовать) колебался от недели к неделе между 47% и 49%, а в первой половине августа снизился до 45-46%. Отношение тех, кто доверяет вождю, к тем, кто не доверяет, в среднем за июль было 61% к 33%, а в среднем за август — 59% к 34%. На пару процентных пунктов уменьшилось и число тех, кто одобряет работу Путина на своем посту.

Тех, кто полагает, что премьер Медведев хорошо работает на своей должности, в июле было 25%, в августе — 24%, а тех, кто считает, что работает плохо, соответственно 63% и 65%.

Выборный рейтинг «Единой России» в июле колебался между 33% и 37%, а в августе — между 32% и 34%. Притом произошел, наконец, и качественный сдвиг: весь июль «доверяющие» властной партии оставались еще в относительном большинстве, а в нынешнем месяце большинство перешло к «не доверяющим».

И только индикаторы правительства, взятого в целом, хоть и весьма неважны, но, во-первых, все же заметно лучше, чем лично у премьера, а во-вторых, не изменились от июля к августу: 50% опрошенных как считали, так и считают, что оно работает плохо, а 32% — что хорошо.

Все эти снижения, конечно, не радикальны. Но выглядят многозначительными, поскольку происходят на фоне полного отсутствия новых событий, решений или хотя бы идей. Не считать же таковыми полубезумные рассуждения об уголовной ответственности нанимателей за увольнение пожилых. Или щедрый с виду совет вводить льготы при достижении нынешнего, а не будущего пенсионного возраста. Только щедрость эта — за чужой счет. Ведь льготы оплачиваются не из федерального бюджета, а из местных, и так дефицитных. Поэтому без выделения добавочных федеральных денег этот рецепт выглядит просто отвлекающим маневром.

Ни властная система, ни ее глава неделю за неделей не делают того, чего от них ждут, а проблема, как внезапно выяснилось, сама собой не рассасывается. Якобы планируемые регулярные высказывания Путина о «пенсионной реформе», утечки о подготовке которых прошли в начале месяца, пока не состоялись. Да и вряд ли с их помощью можно переломить настроения народа. Это же не сказания о западном заговоре. В данном случае людям нужны конкретные и понятные им идеи и рецепты.

Первую серьезную попытку перейти в контратаку система намерена предпринять 21 августа — в форме думских общественных слушаний, преподносимых как великодушное ознакомление руководящих парламентских чинов с челобитными «общественников» и прочих гонцов с мест. Понятно, что представители общественности не должны понимать свою роль слишком широко. Гостеприимные хозяева ждут от них лояльных советов, как придать «пенсионной реформе» съедобный вид, не меняя ее сути. Так, по крайней мере, задумано.

Не стану гадать о сценарии мероприятия. Но его пролог оказался шумным. Установочная беседа спикера Володина с саратовскими избирателями, за неимением других «пенсионных» сенсаций, стала таковой.

Просмотр видеозаписи убеждает, что краски немного сгущены. Володин не выглядел человеком, который грозно сулил слушателям аннулировать их пенсии. Скорее, утомленным вельможей, которому навязали скучный разговор на далекую от него тему.

«Будут у нас дальше государственные пенсии, это вопрос…» Эта всеми цитируемая фраза говорит скорее о плохой осведомленности, чем о желании запугать. Глава палаты, через которую движется исторический законопроект, оказывается, до сих пор не знает, что он посвящен вовсе не государственным пенсиям (выплачиваемым не из ПФР, а из бюджета, госслужащим и военным), а так называемым страховым пенсиям по старости. Вот не знает и все. Может быть, потому, что его лично новации, прописанные в этом законопроекте, просто не касаются.

Слегка смущенный, видимо, поднявшимся шумом, Вячеслав Володин в напутствии на думском совещании, устроенном накануне слушаний, сделал упор на желательность повышения средних пенсий до 20-25 тыс руб. (не уточняя, скоро или нет) и жаловался, что трехтриллионная федеральная субвенция Пенсионному фонду слишком тяжела уже сейчас, а в «ближайшем будущем» еще и удвоится, если не повысить пенсионный возраст.

Откуда взялось это скорое удвоение субвенции, не знаю, но явно не из расчетов специалистов. Зато глава Думы показал еще одну грань своей осведомленности, заявив, будто вся эта субвенция идет на субсидирование страховых пенсий по старости. Хотя в действительности больше половины ее предназначено на выполнение совсем иных обязанностей Пенсионного фонда, среди которых выплата материнского капитала и многое другое.

Вот на таком уровне общего знания предмета, да и просто интереса к нему, будет осуществляться руководство этими судьбоносными слушаниями. Как вы думаете, может ли в этом кругу быть не то что официально предложена, но хотя бы по-деловому рассмотрена какая-то новая идея? Сомневаюсь. Разве что мероприятие выйдет из-под контроля.

Обратная сторона полной нашей централизации — это равнодушие, некомпетентность и неспособность действовать в меняющихся обстоятельствах даже и весьма высоко расположенных звеньев вертикали. Вождь сам выстроил систему, в которой никто из его подчиненных не уполномочен придумывать что-то свое и не может освободить его от ответственности ни за одно решение.

Молчание Путина неизбежно воспринимается массами как отказ от выполнения взятой на себя роли. Отсюда и продолжающаяся потеря рейтинговых очков. Держать паузу до окончательного утверждения пенсионного закона он не сможет. Ему придется заговорить раньше.

Сергей Шелин, «Росбалт»