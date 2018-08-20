Мадуро девальвировал валюту Венесуэлы на 95% 17 20.08.2018, 9:18

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«Реформа» началась в понедельник.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал пакет радикальных реформ в ответ на кризис в экономике, окунувший 30-миллионную страну в состояние гуманитарной катастрофы, пишет finanz.ru.

Как сообщает Bloomberg, план Мадуро будет включать повышение НДС, цен на бензин и минимальной зарплаты, а также девальвацию национальной валюты.

Официальный курс боливара с понедельника, 20 августа, будет снижен на 95%, или в 25 раз - с 41 тысячи до 6 миллионов боливаров за доллар - и практически сравняется с курсом "черного рынка".

Одновременно будет проведена деноминация, в результате которой от боливара отрежут 5 нулей. Сам боливар при этом переименован в новую денежную единицу - "суверенный боливар", курс которого будет привязан к национальной криптовалюте - "петро", привязанной, в свою очередь, к стоимости венесуэльской нефти.

Курс петро устанавливается на отметке 60 долларов и 3600 суверенных боливаров за единицу. В дальнейшем он будет колебаться и использоваться для установки цен на товары и услуги.

"Они долларизировали наши цены, а я привяжу зарплаты и цены к нефти. Мы превратим "петро" в новую базу отчета для нашей экономики", - заявил Мадуро в телеобращении.

Он добавил, что в реформе "не нашлось место когтям МВФ и его преступным рецептам", а в подготовке плана "не участвовали эксперты, которые не чувствуют боль народа".

Для обмена валюты правительство установит в торговых центрах, аэропортах и отелях "300 киосков", сообщил министр информации Хорхе Родригес. Центробанк увеличит частоту аукционов по продаже долларов до 3 неделю, а впоследствии - до 5.

Одновременно в 6 раз - до 1800 суверенных боливаров, или 30 долларов в месяц - увеличивается минимальная зарплата и отменяется действовавшая по всей стране система субсидирования цен на топливо. Покупать бензин по низким ценам смогут лишь предприятия общественного транспорта, а также владельцы личных автомобилей, которые за 10 дней (до 30 августа) пройдут процедуру регистрации.

Заявления Мадуро вызвали хаос в реальном секторе венесуэльской экономики: магазины в Каракасе и других розничной торговли закрылись в субботу, сообщает CNBC: из-за требования повысить зарплаты бизнес оказался перед дилеммой - либо резко повышать цены, либо увольнять сотрудников.

По данным МВФ, инфляция в Венесуэле на середину года превысила 14000%, а в следующем году ускорится до 1000000%.

С ноября правительство Венесуэлы находится в состоянии дефолта по внешнему долгу: общая сумма просроченных платежей достигла 6 млрд долларов.