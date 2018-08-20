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Россельхознадзор проинспектирует белорусских производителей яблок и томатов

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  • 20.08.2018, 10:46

Испекцию Россельхознадзор проведет с 20 по 24 августа.

Россельхознадзор с 20 по 24 августа проведет инспекцию ряда белорусских предприятий - производителей яблок и томатов.

Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БелТА.

Россельхознадзор проверит предприятия - производители яблок и томатов открытого и защищенного грунта. Инспекция пройдет в соответствии с достигнутыми по итогам переговоров договоренностями.


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