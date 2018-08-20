В Минске возле ТЦ Dana Mall произошел пожар 20.08.2018, 12:22

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Фото: скриншот с видео vk.com/cpbelarus

Это уже не первый пожар возле торгового центра.

В Минске возле торгового центра Dana Mall недалеко от Национальной библиотеки днем 19 августа произошел пожар, передает euroradio.fm.

Видео появилось в соцсетях. Возгорание было на площадке для мусора, его быстро ликвидировали спасатели.

Телеканал ОНТ отмечает, что пострадавших не было, а объекту были нанесены минимальные потери.

Похожее происшествие случилось в апреле, там горел контейнер с мусором (см. второе видео).