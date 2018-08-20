В Минске возле ТЦ Dana Mall произошел пожар
- 20.08.2018, 12:22
- 1,328
Это уже не первый пожар возле торгового центра.
В Минске возле торгового центра Dana Mall недалеко от Национальной библиотеки днем 19 августа произошел пожар, передает euroradio.fm.
Видео появилось в соцсетях. Возгорание было на площадке для мусора, его быстро ликвидировали спасатели.
Телеканал ОНТ отмечает, что пострадавших не было, а объекту были нанесены минимальные потери.
Похожее происшествие случилось в апреле, там горел контейнер с мусором (см. второе видео).