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В Минске возле ТЦ Dana Mall произошел пожар

  • 20.08.2018, 12:22
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Фото: скриншот с видео vk.com/cpbelarus

Это уже не первый пожар возле торгового центра.

В Минске возле торгового центра Dana Mall недалеко от Национальной библиотеки днем 19 августа произошел пожар, передает euroradio.fm.

Видео появилось в соцсетях. Возгорание было на площадке для мусора, его быстро ликвидировали спасатели.

Телеканал ОНТ отмечает, что пострадавших не было, а объекту были нанесены минимальные потери.

Похожее происшествие случилось в апреле, там горел контейнер с мусором (см. второе видео).


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