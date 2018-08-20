Скажи мне, кто твой друг… 1 Борис Вишневский

20.08.2018, 21:11

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Борис Вишневский

Впрочем, только на таких Кремль сейчас и опирается.

В визите Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии примечательно не только то, что Интернет заполнен остротами в адрес «свадебного президента».

Куда важнее, к кому на свадьбу он отправился.

Счастливая невеста представляет в правительстве «Австрийскую партию свободы».

Партию, основанную бывшими офицерами вермахта и членами НСДАП, девиз которой «Австрия превыше всего» (ничего не напоминает?).

Партию, два первых председателя которой были офицерами СС, один из самых известных в недавнем прошлом лидеров — Йорг Хайдер, — открыто хвалил Гитлера и оправдывал его деяния, а нынешнего председателя — Хайнца-Кристиана Штрахе, — оппоненты обвиняют в приверженности неонацизму и антисемитизме.

Партию, которая имеет твердую репутацию не просто ультраправой, но националистической, ксенофобской и расистской, яростно выступая за ужесточение миграционной политики и «национальную идентичность»,

Впрочем, только на таких Кремль сейчас и опирается.

Французский"Национальный фронт", итальянская «Новая сила», греческая «Золотая заря», «Британская национальная партия», венгерский «Йоббик», «Партия шведов». «Партия датчан», болгарская «Атака», «Австрийская партия свободы» — вот та коричневая смесь неонацистов, националистов, расистов и антисемитов, которая образует «группу поддержки Кремля» в Европе. Именно они восторгаются Путиным, поносят Америку, выступают против «европейского мультикультурализма» и, конечно же, требуют отменить санкции Евросоюза.

Это называется — «скажи мне, кто твой друг».

Борис Вишневский, «Эхо Москвы»