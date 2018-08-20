Фотофакт: 10 лет назад Лукашенко обещал «превратить Беларусь в Австрию»12
- 20.08.2018, 21:43
- 1,517
А что в итоге получилось?
Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» обратил внимание на обещание Лукашенко «превратить Беларусь в Австрию». Срок обещания диктатора истек.
А что в итоге получилось?
В 2017 году Австрия заняла 15 место в мире по ВВП на душу населения. Внутренний валовый продукт, в пересчете на каждого австрийца, составил $47 290.
В Беларуси этот показатель равен $5 760. Это 91 место в мире.
Средняя зарплата в Австрии cоставляет 3 500 евро. А в Беларуси? Каждый из вас сам может ответить на этот вопрос.