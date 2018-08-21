Шесть легких способов быстро взбодриться по утрам 21.08.2018, 8:33

1,273

Можно даже обойтись без кофе.

К сожалению, не всегда получается соблюдать режим сна, или погода за окном делает нас безжизненными и не энергичными. Для того, чтобы как-нибудь вернуть бодрость духа и свежесть разума, мы прибегаем к большим дозам кофеина и энергетиков. Это плохо сказывается на нашем здоровье, пишет u-news.com.ua.

Но есть несколько способов обрести бодрость без ущерба своему организму:

Сходите в холодный душ

Конечно, если он рядом с вами. Есть смысл именно так начать свой день. Но здесь важно не переусердствовать. В противном случае можно заболеть. Не сомневайтесь в том, что данная процедура задаст дню положительный тон. До второй половины дня вы вряд ли захотите спать.

Ешьте чаще

Вместо привычного трехразового питания попробуйте шестиразовое. Важно не есть при этом больше, а разбить те три порции еды, которые вы ели обычно, на шесть равных частей. Тогда кровь не так сильно будет приливать к желудку и вам не захочется прилечь после обеда.

Выйдите на улицу, хотя бы ненадолго

Если вы не можете на долго покинуть помещение, в котором находитесь, выйдите на балкон. Разница в температуре и свежий воздух на время вернут вам бодрость духа.

Поговорите с кем-нибудь

Только о чем-то интересном, а не о справочниках грибника, например. Интересные разговоры заметно взбодрят не только вас, но и собеседника.

Начните свой день с фруктов и овощей

Этот способ носит накопительный эффект. Один раз съесть огурец утром, а потом снова забыть о существовании овощей — не получится. Надо делать это регулярно. После месяца такого рациона вы забудете, что такое беспричинная сонливость.

Организуйте свой рабочий процесс

Возможно причина вашей усталости, это занятие одним и тем же делом несколько часов подряд. Пробуйте делать два дела по очереди. Если это невозможно, то попробуйте систему помидоров. То есть, посвятите работе 25 минут, а отдыху 5. Таким образом, чередуя работу и отдых, вы избежите рутины и сонливости.