«Пражская весна»: 10 фактов о вторжении советских войск в Чехословакию 21.08.2018, 9:46

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50 лет назад Прагу заняли советские танки.

21 августа 2018 года исполняется ровно 50 лет со дня вторжения в Чехословакию войск Советского Союза и стран Варшавского договора. За одни сутки операция Дунай, в которой было задействовано полмиллиона военных, положила конец реформам Пражской весны и надеждам ЧССР на успех социализма "с человеческим лицом" под руководством Александра Дубчека.

В то же время вторжение окончательно отвернуло от Советского Союза его последних сторонников на Западе и привело к всплеску диссидентского движения в самом СССР.

Жертвами августовских событий 1968 года считаются более 100 граждан Чехословакии, ранения получили свыше 500.

В связи с годовщиной интервенции, ставшей судьбоносной вехой для Европы, НВ рассказывает о десяти малоизвестных фактах, раскрывающих суть операции, ее причины и последствия.

1. До вторжения Чехословакия оставалась единственной страной соцлагеря, где не было советских баз

Одной из ключевых причин вторжения советских войск в Чехословацкую Социалистическую Республику (ЧССР) историки называют опасение СССР потерять влияние на эту страну. Причем речь шла не только о политическом и экономическом своенравии, которое с января 1968-го года демонстрировал новый лидер ЦК Компартии Чехословакии Александр Дубчек (реабилитация репрессированных, отмена цензуры, политический плюрализм, проекты рыночных реформ, самостоятельной внешней политики и федерализации страны - все реформы при огромной поддержке населения и президента ЧССР Людвика Свободы).

Рост антисоветских настроений в Чехословакии, с точки зрения лидеров СССР, угрожал еще и военной безопасности социалистического блока. При том что до 1968 года ЧССР оставалась единственной страной Организации Варшавского договора, где не было советских военных баз, именно ей Москва отводила стратегическое значение в случае возможного противостояния со странами НАТО.

Согласно отчетам американского ЦРУ, в случае войны с НАТО именно чехословацкая армия должна была сформировать первый эшелон атаки стран Варшавского пакта на южные земли Западной Германии (ФРГ) - Баварию и Баден-Вюртемберг. "Сокращение советских сухопутных войск в начале 1960-х годов только увеличило значение чехословацкой армии в военном планировании СССР и стран Варшавского договора", - говорится в обзоре ЦРУ о причинах операции Дунай в 1968 году.

В итоге стремление удержать Прагу любой ценой и стало определяющим фактором в принятии решения о силовой операции.

Чешский фотограф, отснявший уникальные цветные фото вторжения, показывает снимки и рассказывает о них:

2. Операции предшествовали рекордные военные "учения" в Чехословакии

20-30 июня 1968 года, за два месяца до вторжения, на территории Чехословакии государства Организации Варшавского договора провели учения Шумава - рекордные по масштабу для стран соцлагеря.

В эти дни на территорию Чехословакии впервые за всю историю военного блока социалистических стран было введено 16 тыс. человек личного состава - преимущественно штабов частей, соединений и войск связи. При этом выводить войска СССР и его союзники не спешили: 29 июля, спустя месяц после официального завершения учений Дубчеку пришлось потребовать вывода войск, беспричинно оставшихся в ЧССР, на закрытой встрече с Леонидом Брежневым и руководством Союза в приграничном городке Чиерна-над-Тисой.

Одновременно в конце июля - начале августа на территориях стран соцлагеря были проведены еще два этапа масштабных маневров, уже без Чехословакии: тыловые учения Неман, в ходе которых шла передислокация войск для ввода в ЧССР, и учения войск ПВО Небесный щит.

3. Вторжение стало крупнейшей военной операцией СССР на тот момент после Второй мировой войны

Согласно плану, в операции Дунай принимали участие пять стран Организации Варшавского договора: СССР, Германская Демократическая Республика (ГДР или Восточная Германия), Польша, Болгария и Венгрия.

Численность совместной группировки войск, которые готовились войти в Чехословакию, составляла около 500 тыс. человек при поддержке 5 тыс. танков и БТР. Наибольшие силы предоставил СССР - почти 200 тыс. человек, включая 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, 22 авиационных и вертолётных полка.

Таким образом, по состоянию на 1968-й год вторжение в Чехословакию стало самой масштабной военной операцией для СССР и стран социалистического лагеря с момента окончания Второй мировой войны.

Для сравнения - за все 10 лет существования Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989) через его ряды прошло около 620 тыс. советских военнослужащих, в то время как в операции Дунай было задействовано полмиллиона военных. 250 тыс. из них одновременно вторглись в страну в ночь на 21 августа.

Ввод войск осуществили в 18 местах с территорий СССР, ГДР, Польши и Венгрии. Кроме того, в Праге и Брно были высажены две советские воздушно-десантные дивизии.

4. Участие войск ГДР в операции отменили в последний момент

Менее чем за сутки до вторжения Брежнев распорядился отменить непосредственное участие в нем около 15 тыс. военных из ГДР (включая мотострелковую и танковую дивизии). Согласно книге словацкого историка Марка Столарика Пражская весна и вторжение Организации варшавского договора в Чехословакию в 1968 году: 40 лет спустя, от участия в операции немецких военных руководство СССР предостерегли высокопоставленные чехословацкие оппоненты Дубчека, втайне поддержавшие советское вторжение. Они передали в Москву опасения, что присутствие немецкие танков и солдат на улицах чешских городов разъярит население, помнящее о Мюнхенском сговоре - разделе Чехословакии нацисткой Германией в 1938 году.

В итоге в день вторжения в ЧССР войска ГДР остались на границе в качестве резерва, а в Чехословакии находилась лишь небольшая оперативная группа из нескольких десятков военнослужащих Национальной народной армии ГДР.

5. Аэродром в Праге захватили обманом

Ключевая фаза операции Десна в Праге началась в ночь на 21 августа с обманного маневра. Подлетая к аэродрому Рузине в чешской столице, якобы пассажирский советский самолет запросил вынужденную посадку из-за предположительного повреждения. Однако на его борту находились десантники 7-й воздушно-десантной дивизии.

На прибывшей военной технике и захваченных гражданских автомобилях войска немедленно отправились в центр Праги

После посадки они захватили все объекты аэропорта, включая его диспетчерскую башню. Таким образом была обеспечена посадка остальных десантных самолетов и массовая высадка советских войск - транспортные Ан-12 садились на полосу аэропорта Рузине ежеминутно.

На прибывшей тяжелой военной технике и захваченных гражданских автомобилях войска немедленно отправились в центр Праги. Менее чем за сутки захватчики заняли все важные стратегические объекты на территории Чехословакии, в том числе в Праге, Брно и Братиславе: был блокированы основные дороги, мосты, выезды из городов, заняты здания радио и телевидения, типографии и вокзалы, телеграфы и главпочтамты, здания ЦК КПЧ и правительства ЧССР, другие административные здания городов и областей, а также штабы воинских частей и предприятия военной промышленности.

6. Президиум чехословацкой Компартии не поддержал вторжение, что сломало планы СССР

Как только в Чехословакии стало известно о вторжении, в Праге срочно собрался президиум Компартии республики во главе с реформатором Александром Дубчеком. Большинство его членов поддержали заявление, осуждающее силовую операцию советских войск: "за" этот документ было подано семь голосов при четырех "против".

Это стало неожиданностью для властей Союза: после предварительных переговоров с оппонентами властей ЧССР летом 1968 года ожидалось, что перевес в президиуме будет 6:5 в пользу противников Дубчека.

Этот факт наряду с несколькими другими имел крайне важное значение, так как нарушил планы лидеров СССР, замедлил и усложнил процесс свержения реформаторского правительства в Чехословакии.

Лидер и реформатор Чехословакии Александр Дубчек / Фото CTK Photo / Jiri Rublic

К примеру, планировалось, что на фоне вторжения так называемые "здоровые силы" ЧССР (сторонники ввода войск из числа чехословацкой компартии) немедленно проведут пленум ЦК и сформируют новое правительство. Однако сделать это не удалось: радио и СМИ при поддержке чешского населения объявили этих политиков предателями, им пришлось укрыться в советском посольстве, а советское руководство было вынуждено искать компромиссное решение.

Лидеры Чехословакии были насильно вывезены в СССР на принудительные переговоры. которые прошли в Москве 24-27 августа 1968 года. Там они были вынуждены подписать совместное коммюнике, в котором сроки вывода войск из Чехословакии ставились в зависимость от "нормализации обстановки в ЧССР". В итоге советские войска остались в стране до 1991 года.

Дубчек же формально лишился должности лишь спустя полгода: в апреле 1969 года первым секретарем ЦК Компартии Чехословакии был избран Густав Гусак.

7. Большинство погибших чехов защищали вещание радио

До того, как утром 21 августа Александра Дубчека задержали советские войска, чехословацкий лидер успел призвать жителей страны не оказывать силовое сопротивление захватчикам, чтобы избежать жертв. С таким же призывом к чехам и словакам обратились президент страны Людвик Свобода и Чешское радио - здание его редакции в Праге стало эпицентром народного протеста против вторгшихся войск.

Чешский военный и пражане слушают радио во время событий августа 1968 года / Фото Getty Images

И все же столкновения были неминуемы. Сегодня жертвами операции Десна считаются 108 граждан Чехословакии, ранения получили свыше 500. Большинство чехов, до полусотни человек, погибли 21 августа в Праге у здания Чешского радио, где население пыталось с помощью баррикад отстоять вещание независимого СМИ, в то время как вся остальная Прага уже была захвачена. Люди гибли от пуль советских солдат, под гусеницами танков и колесами техники, в огне подожженных боевых машин, горящего топлива и боеприпасов.

Сообщалось также, что советские солдаты открывали стрельбу по толпе пражан на Вацлавской площади. Кроме того, захватчики открывали смертельный огонь в Либерце, Брно, Кошице, Попраде и других городах Чехословакии.

Боевые потери же советских войск с 21 августа по 20 сентября 1968 года составили 12 человек, небоевые - 84 погибших и умерших.

Кроме того, возмущение граждан Чехословакии вылилось в массовые акции ненасильственного сопротивления и саботажа. В Праге и других городах население уничтожало таблички и указатели с названиями улиц и номерами домов, прятало актуальные карты местности, чтобы затруднить продвижение войск. Были зафиксированы неоднократные случаи, когда оккупантам отказывали в пище и воде.

8. Александра Дубчека изначально вывезли в Украину

Около 10 утра 21 августа сотрудники КГБ и службы госбезопасности Чехословакии вывели из здания ЦК местной компартии Александра Дубчека и еще пятерых лидеров страны, его соратников: премьер-министра Олдржиха Черника, спикера парламента Йозефа Смрковского, членов ЦК КПЧ Йозефа Шпачека и Богумила Шимона, а также главу Национального фронта Франтишека Кригеля.

Первоначально их доставили в Западную Украину - самолетами в Ужгород, а оттуда на БТРах в загородную резиденцию Закарпатского обкома компартии Украины возле села Камяница, где содержали в изоляции по отдельности.

Когда Дубчек зашел в кабинет и увидел меня, то сказал: "Теперь знаю, где я. Потому что меня везли бронетранспортером и я думал, что это Польша"

Юрий Ильницкий, на тот момент первый секретарь Закарпатского обкома КП Украины, пользовавшийся особым расположением Брежнева, так вспоминал о порученном ему деле (его слова приведены в книге Україна Incognita): "22 августа позвонили мне из Москвы, что в Закарпатскую область привезут шестерых членов президиума ЦК КПЧ: Дубчека, Черника, Смрковского, Кригеля, Шимона, Шпачека. Просили хорошо их устроить и обеспечить надлежащий высокий уровень пребывания. [...] Решил поселить их в двух домах в Камянице".

Уже в ночь на 23 августа украинскому чиновнику позвонил Брежнев, потребовав доставить Дубчека в служебный кабинет Ильницкого в Ужгороде. Дубчека в темных очках, чтобы исключить случайное опознание кем-либо, немедленно доставили в Ужгород.

"Когда Дубчек зашел в кабинет и увидел меня, то сказал: "Теперь знаю, где я. Потому что меня везли бронетранспортером и я думал, что это Польша", - рассказывает Ильницкий. - Вскоре позвонил Брежнев, расспросил, как дела, и сообщил, что с моим гостем будет разговаривать Николай Подгорный [председатель президиума Верховного Совета СССР]. Так и было. После разговора с Подгорным Дубчек сказал: "За мной прилетит самолет до Мукачево. Я им должен улететь на Москву". Позже Подгорный звонил и мне и дал поручение обеспечить поэтапную отправку в Москву и других членов президиума ЦК Компартии Чехословакии. Произошло это 23 августа".

9. Вторжение спровоцировало волну эмиграции из ЧССР

После поражения Пражской весны в результате вторжения советских войск из Чехословакии уехали сотни граждан, в том числе представителей культурной интеллигенции. Сразу вскоре после операции Дунай из страны эмигрировали около 70 тыс. человек, а в целом количество уехавших на Запад достигло 300 тыс. человек.

Милан Кундера писал: "Чехия обречена теперь вовек заикаться, запинаться и ловить ртом воздух, как Александр Дубчек. Праздник кончился. Настали будни унижения"

Среди них - известный писатель Милан Кундера, который так писал о событиях 21 августа: "Русское вторжение было не только трагедией, но и пиршеством ненависти, полным удивительной (и ни для кого теперь не объяснимой) эйфории. [...]. Однако ни одно торжество не может длиться вечно. Русские принудили чешских государственных деятелей подписать в Москве некое компромиссное заявление. Дубчек вернулся в Прагу и зачитал его по радио. После шестидневного заключения он был так раздавлен, что не мог говорить, заикался, едва переводил дыхание, прерывая фразы бесконечными, чуть не полминутными паузами. Компромисс спас страну от самого страшного: от казней и массовых ссылок в Сибирь, вселявших во всех ужас. Но одно было ясно: Чехия обречена теперь вовек заикаться, запинаться и ловить ртом воздух, как Александр Дубчек. Праздник кончился. Настали будни унижения".

10. СССР признал свою вину перед Чехословакией лишь 20 лет спустя

После того, как в ноябре 1989 года в результате событий Бархатной революции в Чехословакии ушло в отставку просоветское руководство ЦК Компартии, 5 декабря того же года было обнародовано совместное заявление правительства СССР и руководителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР о событиях операции Дунай.

В этом заявлении ввод войск в Чехословакию в 1968 году был признан "неправомерным актом вмешательства во внутренние дела суверенной страны, актом, прервавшим процесс демократического обновления ЧССР и имевшим долговременные отрицательные последствия".