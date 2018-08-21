В Польше стремительно растет уровень промышленности 1 21.08.2018, 10:09

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Фото: charter97.org

Объемы промышленного производства в стране-соседке Беларуси увеличились на 10,3%.

Объемы промышленного производства в Польше в июле увеличились на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передает «Радио Польша», об этом сообщило Главное статистическое управление. По данным ведомства, объем строительно-монтажного производства, в частности, увеличился на 18,7% по сравнению с июлем прошлого года.

Главный экономист банка Societe Generale в Польше Ярослав Янецкий отмечает, что объемы промышленного производства в июле увеличивались быстрее, чем прогнозировалось большинством экспертов.

«Подобная динамика развития промышленного производства не может не радовать, тем более, что наблюдается она в период отпусков. Это стало возможным благодаря отличным результатам по части производства техники и оборудования, металлической продукции, а также транспортного оборудования. Это основные области, которые гарантируют постоянный рост объемов производства», - отметил экономист.

В июне объемы промышленного производства в Польше увеличились 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.