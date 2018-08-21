Луценко: В деле Шеремета появилась «ниточка»3
- 21.08.2018, 10:29
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Новая информация может вывести следствие на исполнителей и заказчиков.
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась информация, которая может вывести на исполнителей и заказчиков. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, в последний месяц у следствия появилась "ниточка", которая может привести к ответу, кто убил Шеремета.
"Идут очень активные следственные действия… в этом деле нет подозреваемых. Но я не могу в интересах следствия говорить больше. У нас сейчас есть информация, которая вероятно выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово", - добавил генпрокурор.
Он также объяснил, почему следствие не переквалифицирует убийство Шеремета в террористический акт.
"Они считают, что взрывное устройство было заложено так, чтобы поразить лишь одного человека…Если взрывное устройство направлено на водителя и даже теоретически не может поразить окружающих, прокуроры и следователь считают, что это не терроризм. Так их учили", - подчеркнул Луценко.
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.
Несмотря на наличие видеозаписей с исполнителями убийства журналиста, правоохранители говорят, что у них недостаточно доказательств для раскрытия дела.
А в полиции заявили, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его еще нужно идентифицировать.