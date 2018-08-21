В Беларуси строятся новые ЛТП для «тунеядцев»? 3 21.08.2018, 14:51

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Информация начала появляться после подписания декрета №1.

Активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский опубликовал в «Фейсбуке» информацию, полученную от сокамерников в тюрьме на улице Окрестина. По их словам, в Беларуси после нового «Декрета о тунеядцах» создаются новые ЛТП.

«Еще в мае, во время отбывания административного ареста в ЦИП, ранее судимый за кражу сокамерник раcсказал, что якобы в 2017 году из колонии под Новополоцком вывезли весь спецконтингент по другим колониям в ожидании массовых арестов. Во время моего последнего ареста, двое сокамерников, осужденных за нарушение надзора, рассказывали, что в этом году строятся несколько новых ЛТП - для будущих тунеядцев», - пишет Максим Винярский.

Информацию о создании новых ЛТП либо расширении уже имеющихся сообщают и другие активисты, которые ранее отбывали административные аресты. Также об этом в марте заявлял министр внутренних дел Шуневич.

Комиссии, созданные для выявления «тунеядцев» и уже названные в народе «тройками», наделены правом «принимать решения о направлении трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории». При этом критерии «асоциального образа жизни» нигде не прописаны. Фактически в ЛТП может попасть кто-угодно.